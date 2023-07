Avatar de Bruce Lee vai ensinar artes marciais no metaverso

O lendário artista marcial e ator Bruce Lee, que faleceu em 1973, está prestes a ensinar artes marciais no metaverso por meio de um evento em sua homenagem, organizado por uma plataforma de entretenimento social, para comemorar o 50º aniversário de seu falecimento.

O projeto de metaverso Byte City anunciou em 26 de julho que aqueles que desejam interagir com o avatar do falecido ator podem participar do evento cunhando avatares na rede Ethereum e Polygon. A emissão foi disponibilizada em 27 de julho às 9h (horário do Pacífico) para Polygon e em 28 de julho às 9h (horário do Pacífico) para Ethereum.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Aqueles que conseguirem cunhar avatares na Ethereum ou Polygon poderão utilizar os personagens jogáveis que compraram dentro do jogo de metaverso Byte City 24 horas depois. O jogo pode ser acessado por meio de navegadores de desktop e por dispositivos móveis iOS e Android.

Legado de Bruce Lee é eternizado no blockchain

O Byte City também colaborou com a filha de Bruce Lee, Shannon Lee, e com a Samsung Gaming para desenvolver o evento em homenagem. Em um comunicado de imprensa anterior, Shannon Lee afirmou que o jogo proporcionará uma experiência imersiva que permitirá aos fãs celebrarem o legado de seu pai de uma forma especial.

Enquanto isso, esta não foi a primeira vez que Bruce Lee mergulhou no mundo Web3. Em 12 de abril, a Fundação Bruce Lee, que também é dirigida por Shannon Lee, fez parceria com a plataforma de vídeo de token não fungível (NFT) Shibuya para criar uma coleção de NFT chamada "The House of Lee".

Start spreading the news…5 hours left to get your ticket to House of Lee.

Press link —> https://t.co/GlB6iylbsd *Apple Pay Accepted@shibuyaxyz @pplpleasr1 pic.twitter.com/4HltFEM2fV — Bruce Lee (@brucelee) April 13, 2023

No entanto, o lançamento gerou cerca de US$ 730.000, e os detentores dos NFTs perceberam rapidamente que apenas um NFT era único em toda a coleção. Isso levou o preço mínimo da coleção a cair de seu preço de cunhagem de 0,008 ETH para cerca de 0,002 ETH no momento da redação deste texto.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok