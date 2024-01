Autor de "Pai Rico, Pai Pobre" pede atenção para evento importante do bitcoin em 2024; saiba qual

Robert Kiyosaki, autor do livro "Pai Rico, Pai Pobre", afirmou na última quarta-feira, 3, que o bitcoin deverá ter um evento importante em 2024 que demandará a atenção de quem "quer ser rico". Ele falou sobre o tema em uma publicação feita no X, antigo Twitter, em que também cita o ouro e a prata.

"Hesito em dizer isto: mas acredito que precisa ser dito. Uma razão pela qual os pobres e a classe média continuam pobres é porque têm amigos e familiares pobres. Se você quer ser rico é essencial ter amigos ricos ou, no mínimo, amigos que queiram ser ricos", afirmou Kiyosaki no início da publicação.

Em seguida, ele afirmou que "o halving do bitcoin está se aproximando rapidamente" e pediu que seus seguidores "prestem atenção no halving do bitcoin e no ouro e na prata em janeiro, fevereiro e março. Por favor, escolham seus amigos com cuidado".

O halving, citado por Kiyosaki, é um evento que ocorre há cada quatro anos, aproximadamente, envolvendo o bitcoin. Ele é caracterizado pela redução pela metade na quantidade de unidades da criptomoeda liberadas ao mercado como recompensa para mineradores. Tradicionalmente, os meses subsequentes ao halving são de alta para o ativo.

I Hesitate Saying This: yet I believe it needs to be said. “One reason the poor and middle class remain poor is because they have poor friends and family.” If you want to be rich it is essential to have rich friends or at minimum friends who want to be rich. A Bitcoin halving is…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 4, 2024