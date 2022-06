Autor de Pai Rico, Pai Pobre, sugere novos "ativos" de investimento para lugar de ouro e bitcoin

O escritor Robert Kiyosaki já falou várias vezes sobre o seu interesse pelo bitcoin, recomendando sua compra como proteção contra uma "crise sem precedentes a caminho", que ele prevê já há alguns anos. Com a queda no preço da criptomoeda nas últimas semanas, chegou a comemorar, dizendo que poderia comprar o ativo a preços mais baixos. Mas nesta segunda-feira, 13, ele parece ter mudado de opinião.

Enquanto o preço do bitcoin despencava para o seu menor valor desde dezembro de 2020, o autor do best-seller "Pai Rico, Pai Pobre" sugeriu a compra de outros "ativos de investimento", em detrimento de bitcoin, ouro e prata, que nos últimos meses sempre foram apontados por ele como as melhores opções. Desta vez, as indicações foram no mínimo curiosas: atum e feijão enlatados.

"Melhor investimento: latas de atum. Inflação perto de decolar. Melhores investimentos são latas de atum e de feijão. Você não pode comer ouro, prata ou bitcoin. Você pode comer atum e feijão enlatados. Comida é mais importante. Fome é o próximo grande problema. Invista na solução. Se cuide", publicou Kiyosaki, no Twitter (abaixo).

Best INVESTMENT: Cans of Tuna Fish. Inflation about to take off. Best investments are cans of tuna & baked beans. You can’t eat gold, silver, or Bitcoin. You can eat cans of tuna and baked beans. Food most important. Starvation next problem. Invest in the solution. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) June 13, 2022

A mensagem do autor de um dos livros de auto-ajuda e finanças pessoais mais populares do mundo vem na sequência da divulgação de dados sobre a economia dos EUA, que mostram a maior inflação acumulada em 12 meses dos últimos 40 anos, e durante uma das maiores quedas do mercado cripto dos últimos meses - entre domingo e segunda-feira, mais de US$ 250 bilhões deixaram o setor.

Kiyosaki já publicou mensagens com o mesmo tom apocalíptico e dicas de investimento em várias outras oportunidades. O bitcoin é citado já há bastante tempo, como na ocasião em que ele afirmou que o momento de queda no preço da criptomoeda era "hora de ficar rico" ou quando chamou o bitcoin de "dinheiro do povo". A sugestão de investimento em alimentos com longos prazos de validade, como o atum em lata, que em sua versão em óleo pode durar até cinco anos, era inédita.

