Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre' sobre bitcoin: 'Hora de ficar mais rico'

O autor do best-seller “Pai Rico, Pai Pobre”, Robert Kiyosaki, usou o Twitter neste domingo, 23, para demonstrar entusiasmo com a baixa do bitcoin, que teve uma série de movimentos de baixa nos últimos dias. Para o investidor, é o momento ideal para compras.

"Seus lucros são construídos quando você compra, não quando você vende. Preço do bitcoin caindo. Boas notícias. Eu comprei bitcoin em US$ 6 mil e US$ 9 mil. Vou comprar mais se e quando o bitcoin testar os US$ 20 mil", disse.

Um dia antes o polêmico Kiyosaki deixou claro, em outra publicação, que seu ‘apetite de otimista’ e seus conselhos de investimentos para compra de bitcoin e outros ativos não iriam se desdobrar em debates sobre os rumos do mercado:

"Palavras de Sabedoria. 1: “Não ensine os porcos a cantar. Isso desperdiça seu tempo e irrita o porco.” 2: “Se você discute com um idiota, existem dois idiotas.” 3: “A sabedoria é escassa. A estupidez é infinita.” Não é hora de discutir com porcos. Seja sábio. Compre ouro, prata e bitcoin", pontuou Kiyosaki

No começo do mês Robert também voltou a comentar sobre a impressão de moeda pelo Federal Reserve (Fed), dando a entender que a ‘quebradeira do mercado’ é uma consequência de uma bolha criada no ano passado pelo governo dos Estados Unidos, mas que traz oportunidades:

"Boas notícias. NASDAQ caindo 2%. Ouro caiu 0,2%. Bitcoin caiu 1,4%. Prata subiu 0,01%. S&P caiu 1,6%. Mercados quebrando. Fed não imprime dinheiro falso. Boas notícias. Mercado cai melhor momento para ficar mais rico. Vá às compras quando o Walmart e os mercados financeiros estiverem à venda.", disse Kiyosaki.

Em dezembro do ano passado Robert Kiyosaki acusou o governo do presidente Joe Biden de arrastar artificialmente a economia para o vermelho a fim de favorecer a liquidação de ativos, entre eles o bitcoin, para ajudar os mais ricos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok