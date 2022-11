Autor de Pai Rico, Pai Pobre segue otimista com bitcoin e ETH mesmo após colapso de corretora

Autor de um dos livros mais famosos do mundo sobre finanças pessoais, Robert Kiyosaki se tornou um verdadeiro guru de investimentos após o sucesso de Pai Rico, Pai Pobre. Conhecido por suas previsões catastróficas quanto a economia mundial, o especialista segue otimista sobre o investimento em bitcoin e ether mesmo após os últimos acontecimentos do setor, que envolvem a falência da segunda maior corretora cripto, a FTX.

Robert Kiyosaki ainda está confiante no potencial do bitcoin e ether, que operam em queda de 16% e 14%, respectivamente, no último mês segundo dados do CoinMarketCap.

Para o autor, a FTX não representa todo o mercado de criptomoedas. Sob o comando do fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried, a corretora saiu de segunda maior do mundo para a falência em menos de uma semana após dados sobre o balanço de uma de suas empresas ter sido revelado.

“Ainda estou otimista com o Bitcoin, mas não considero a prata e o ETF de prata a mesma coisa. E Bitcoin não é o mesmo que Sam Bankman-Fried. (…) É o FTX que é o problema”, disse Kiyosaki em sua entrevista com Mark Moss, o apresentador da rádio iHeart e autor do livro “Manifesto Descomunista”.

O fato de que 30% dos ativos da Alameda Research, empresa do grupo FTX, consistiam em FTT, um token emitido pela própria corretora, gerou preocupação entre investidores e uma onda de saques, culminando em insolvência. Agora, o “Caso FTX” segue impactando empresas como a Genesis Trading e não está claro como a empresa pretende pagar por sua dívida bilionária.

Segundo Robert Kiyosaki, muitas pessoas em sua faixa etária estão evitando o investimento em criptomoedas, especialmente durante a crise que acometeu o setor em 2022. No entanto, o autor de 75 anos ainda apoia o investimento em bitcoin e ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum.

“Ainda sou a favor do bitcoin. Não sou contra isso como muitas pessoas no meu gênero, na minha faixa etária, porque acho que o bitcoin é sólido. Na verdade, gosto mais de blockchain e possuo ether”, disse o autor do livro número 1 de finanças pessoais.

Além da fama pelo livro Pai Rico Pai Pobre, Kiyosaki se tornou um conhecido defensor das criptomoedas nas redes sociais. O autor já chegou a prever o fim do dólar e costuma recomendar o investimento em bitcoin, ether, ouro e prata, apesar de já ter mencionado papel higiênico e comida enlatada como bons investimentos para proteção contra uma possível crise econômica mundial.

