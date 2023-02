Autor de Pai Rico, Pai Pobre revela quanto investiu em bitcoin; lucro ultrapassa US$ 1 milhão

Após anos recomendando o investimento em bitcoin, o autor de Pai Rico, Pai Pobre finalmente revelou quantas unidades da maior criptomoeda do mundo investiu. Robert Kiyosaki afirmou ter pagado cerca de US$ 6 mil por cada bitcoin em 2019, tendo comprado 60 unidades.

“Comprei 60 bitcoins por US$ 6 mil. Quanto mais estou nisso, mais percebo que isso é sustentabilidade. Portanto, a razão pela qual as pessoas compram bitcoin é a mesma razão pela qual eu compro ouro e prata”, disse ele.

A revelação foi feita em uma entrevista com Michelle Makori, âncora principal e editora-chefe da Kitco News, na conferência VRIC.

Dois anos depois, o preço da criptomoeda chegou a sua máxima histórica de US$ 69 mil, mais de 10 vezes o valor pago pelo especialista em finanças pessoais. Não se sabe se ele chegou a vender parte do investimento, mas mesmo na cotação atual do bitcoin em US$ 23.178, o lucro de Kiyosaki ultrapassa US$ 1 milhão.

Segundo ele, sua motivação para investir em bitcoin veio da percepção de que uma crise econômica está por vir e as moedas fiduciárias como o dólar já não oferecem mais a mesma confiança:

“Então, a razão pela qual as pessoas compram bitcoin é a mesma razão pela qual eu compro ouro e prata, porque não confio no dólar”, explicou.

O autor afirmou por diversas vezes em suas redes sociais que acredita que o governo norte-americano não realiza decisões confiáveis sobre a política monetária do país, que vem enfrentando altos níveis de inflação nos últimos anos. A principal crítica de Kiyosaki é contra a impressão excessiva de dólares, o que ele chama de “dinheiro falso”.

A crença do autor do livro nº 1 de finanças pessoais é que a situação econômica nos Estados Unidos possa ajudar ativos como ouro, prata e o bitcoin a se valorizar. Ele já vem realizando previsões catastróficas e recomendando esses ativos há anos e mais recentemente, afirmou que as recentes cotações abaixo das máximas estariam uma “pechincha”. Ele também prevê que o bitcoin chegue até US$ 500 mil até 2025.

