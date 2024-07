Autor de “Pai Rico, Pai Pobre” revela as 3 criptomoedas que vale a pena investir

Robert Kiyosaki, autor do livro “Pai Rico, Pai Pobre” há anos defende o investimento em criptomoedas como uma forma de proteção para uma grande crise econômica mundial. Enquanto essa catástrofe ainda não chegou, é fato que a nova classe de ativos digitais vem ganhando destaque com altas surpreendentes nos últimos anos.

Entre as quase 15 mil criptomoedas existentes de acordo com dados do CoinGecko, apenas três já foram recomendadas pelo autor do livro número 1 em finanças pessoais.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Bitcoin (BTC)

O bitcoin é de longe a criptomoeda mais recomendada por Robert Kiyosaki em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Há anos, o bitcoin integrou a tríade de ativos mais recomendados pelo especialista, que sempre reforça sua crença no ouro, prata e bitcoin.

Apesar disso, nem sempre foi assim. Em meados de 2010, pouco tempo depois do surgimento do bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo, Kiyosaki demonstrava ceticismo ao que seria o precursor de uma nova classe de ativos digitais.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

No entanto, agora o bitcoin é visto pelo especialista como um ativo descorrelacionado aos governos aos quais critica, como o dos Estados Unidos e, por isso, poderia servir como uma forma de proteção de patrimônio.

As previsões mais recentes de Kiyosaki colocam o bitcoin em US$ 105 mil até agosto de 2025. No momento, a criptomoeda é cotada a aproximadamente US$ 66 mil.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Ethereum (ETH)

Em maio deste ano, Robert Kiyosaki publicou recomendações de investimento em ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum. Na época, o especialista disse que se tratava de um bom momento para comprar a criptomoeda, que é a segunda maior do mundo em valor de mercado.

Apesar de ter apresentado queda no último mês, o ether ainda acumula alta de 43% desde o início do ano. O lançamento recente dos primeiros ETFs de ether à vista nos Estados Unidos trouxe otimismo para investidores do setor.

Solana (SOL)

Já a SOL, criptomoeda nativa da rede Solana, foi recomendada por Kiyosaki no X em 2022. Caso investidores tivessem optado por seguir a recomendação do autor de “Pai Rico, Pai Pobre”, agora estariam cerca de 80% mais ricos, de acordo com dados do Finbold.

A SOL já subiu 76% desde o início do ano e acumula alta de quase 670% nas últimas 52 semanas.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SOL e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok