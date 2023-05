Autor de "Pai Rico, Pai Pobre" recomenda investir em bitcoin "agora, não amanhã"

O investimento em ativos como ouro, prata e bitcoin para se proteger de um colapso bancário mundial pode ser mais urgente do que se imagina, segundo Robert Kiyosaki, autor do livro número 1 em finanças pessoais, "Pai Rico, Pai Pobre".

O especialista em finanças já prevê um colapso da economia mundial há algum tempo, recomendando o ouro, a prata e o bitcoin como ativos de proteção para investidores.

Crise bancária

Kiyosaki é um grande crítico da forma como o governo e o banco central americano conduzem a economia do país, que tem influência em todo o mundo. Desta vez, uma das razões para um possível colapso do sistema bancário mundial seria o aumento dos pontos base dos “T-Bills”, considerados as maiores garantias do mundo.

Chamados de T-Bills, os títulos de dívida do governo americano de curto prazo possuem datas de vencimento que variam de alguns dias até um ano.

OMG. “The best collateral “ in the world, the 1 month T-Bill went up by 100 basis points. Does this mesn the world banking system is collapsing?

So much for all those experts who recommended 1 month T-Bills. Stick with Gold, Silver, Bitcoin, and home defense now….not tomorrow. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 7, 2023

“Ai, meu Deus. ‘A melhor garantia’ do mundo, o T-Bill de um mês subiu 100 pontos-base. Isso significa que o sistema bancário mundial está entrando em colapso? Sim, para todos os especialistas que recomendaram T-Bills de um mês. Fique com o ouro, prata, bitcoin e defesa doméstica agora... não amanhã”, publicou o autor do livro número 1 em finanças pessoais em sua conta no Twitter.

O momento de investir em bitcoin é agora, segundo Kiyosaki. Cotado a US$ 27 mil no momento, a maior criptomoeda do mundo é considerada o “dinheiro do povo” pelo especialista. Apesar de ter subido cerca de 65% em 2023, o bitcoin continua 60% abaixo de sua máxima histórica, em US$ 69 mil.

Recentemente, Kiyosaki compartilhou as razões para “amar o bitcoin” e previu que a criptomoeda subisse até US$ 100 mil. “Vida longa ao bitcoin”, disse ele, na época.

