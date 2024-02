Autor de Pai Rico, Pai Pobre recomenda bitcoin como proteção contra “roubo da nossa riqueza”

O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre voltou a recomendar o investimento em bitcoin para seus seguidores nas redes sociais recentemente. Robert Kiyosaki, famoso pelo livro número 1 em finanças pessoais, prevê uma grande catástrofe do sistema financeiro atual e recomenda a criptomoeda para aqueles que desejam se proteger.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Why I own Bitcoin. Bitcoin is protection against the theft of our wealth via our money. Fed Chairman Powell, Treasury Secretary Yellin, and Wall Street bankers steal our wealth via our money, specifically via inflation, taxation, & stock price manipulation. That is why I save… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 31, 2024

“Por que possuo bitcoin? Bitcoin é uma proteção contra o roubo de nossa riqueza através do nosso dinheiro. O Presidente do Fed, Powell, a Secretário do Tesouro, Yellen, e os banqueiros de Wall Street roubam a nossa riqueza através do nosso dinheiro, especificamente através da inflação, dos impostos e da manipulação dos preços das ações. É por isso que economizo e invisto em bitcoin, não em ações, títulos e dólares falsos”, publicou Kiyosaki no X (antigo Twitter).

Um grande crítico do governo norte-americano, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre acredita que a pessoas à frente da gestão atual de grandes instituições do governo dos EUA irão levar a economia a um grande colapso, elevando a inflação, impostos e até mesmo a manipulação no preço de ações de empresas.

Kiyosaki já chegou até mesmo a recomendar que seus seguidores estocassem papel higiênico e investissem em gado Wagyu, embora seus ativos mais recomendados são o bitcoin, ouro e prata. Em um podcast recente, ele também admitiu que “não sabe nada” sobre bitcoin, mas que “pessoas muito inteligentes estão nisso” e que dá “graças a Deus” por ter comprado cedo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok