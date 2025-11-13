Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê grande crise e revela ativos que devem continuar subindo

Segundo Robert Kiyosaki, quatro ativos devem continuar subindo mesmo com um grande colapso da economia a caminho

Robert Kiyosaki, autor do best seller Pai Rico Pai Pobre (Matt Carasella/Patrick McMullan/Getty Images)

Robert Kiyosaki, autor do best seller Pai Rico Pai Pobre (Matt Carasella/Patrick McMullan/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09h30.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, acredita que uma grande crise econômica global está por vir. Apesar disso, quatro investimentos devem prosperar nesse cenário e o autor revelou quais em uma publicação nas redes sociais.

Para ele, o crescimento da dívida do governo norte-americano pode causar um grande colapso da economia global. Kiyosaki recomendou que seus seguidores investissem em ouro, prata e bitcoin, fazendo previsões de preço otimistas para esses ativos:

“Queda a caminho: Por que estou comprando e não vendendo. Meu preço-alvo para o ouro é de US$ 27 mil. Obtive esse preço do meu amigo Jim Rickards... e eu possuo duas minas de ouro. Comecei a comprar ouro em 1971… o ano em que Nixon desvinculou o ouro do dólar americano. Nixon violou a Lei de Gresham, que afirma: ‘Quando dinheiro falso entra no sistema... o dinheiro verdadeiro desaparece.’ Minha meta de preço para o bitcoin é de US$ 250 mil em 2026”, publicou Robert Kiyosaki em sua conta oficial no X.

  • INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

“Infelizmente, o Tesouro dos EUA e o Fed violam as leis. Eles imprimem dinheiro falso para pagar suas contas. Se você e eu fizéssemos o que o Fed e o Tesouro estão fazendo... estaríamos na cadeia por infringir as leis. Hoje, os EUA são a maior nação devedora da história, e é por isso que venho alertando: ‘Quem poupa, perde’. É por isso que continuo comprando ouro, prata, bitcoin e ether mesmo quando seus preços caem drasticamente. Cuidado. Grandes riquezas estão por vir”, concluiu.

Kiyosaki prevê um colapso da economia global há anos e já recomendou o investimento em criptomoedas como bitcoin e ether em outras ocasiões. O autor de best-seller disse que o bitcoin “tornou fácil ficar rico” e “só os burros não conseguem”.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinEthereumCriptomoedasCriptoativosFinanças

Mais de Future of Money

Galípolo: tecnologia do Drex 'não se revelou viável', mas projeto não acabou

JPMorgan expande criptomoeda própria com lançamento em blockchain público

Investidor erra e gasta US$ 100 mil para transferir US$ 10 em bitcoin

'Deusa da riqueza' é condenada a 11 anos de prisão após roubar US$ 6 bilhões em bitcoin

Mais na Exame

Pop

Atriz é demitida de série japonesa após consumir álcool; entenda

Mercados

Direcional tem lucro de R$ 230 milhões no 3º tri, alta anual de 43%

Mundo

Mauro Vieira e Marco Rubio devem se encontrar novamente nesta quinta-feira

Brasil

Enem 2025: gabarito do 1º domingo sai nesta quinta; veja como consultar