Autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê grande crise e revela ativos que devem continuar subindo

Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, acredita que uma grande crise econômica global está por vir. Apesar disso, quatro investimentos devem prosperar nesse cenário e o autor revelou quais em uma publicação nas redes sociais.

Para ele, o crescimento da dívida do governo norte-americano pode causar um grande colapso da economia global. Kiyosaki recomendou que seus seguidores investissem em ouro, prata e bitcoin, fazendo previsões de preço otimistas para esses ativos:

CRASH COMING: Why I am buying not selling. My target price for Gold is $27k. I got this price from friend Jim Rickards….and I own two goldmines. I began buying gold in 1971….the year Nixon took gold from the US Dollar. Nixon violated Greshams Law, which states “When fake… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 9, 2025

“Queda a caminho: Por que estou comprando e não vendendo. Meu preço-alvo para o ouro é de US$ 27 mil. Obtive esse preço do meu amigo Jim Rickards... e eu possuo duas minas de ouro. Comecei a comprar ouro em 1971… o ano em que Nixon desvinculou o ouro do dólar americano. Nixon violou a Lei de Gresham, que afirma: ‘Quando dinheiro falso entra no sistema... o dinheiro verdadeiro desaparece.’ Minha meta de preço para o bitcoin é de US$ 250 mil em 2026”, publicou Robert Kiyosaki em sua conta oficial no X.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

“Infelizmente, o Tesouro dos EUA e o Fed violam as leis. Eles imprimem dinheiro falso para pagar suas contas. Se você e eu fizéssemos o que o Fed e o Tesouro estão fazendo... estaríamos na cadeia por infringir as leis. Hoje, os EUA são a maior nação devedora da história, e é por isso que venho alertando: ‘Quem poupa, perde’. É por isso que continuo comprando ouro, prata, bitcoin e ether mesmo quando seus preços caem drasticamente. Cuidado. Grandes riquezas estão por vir”, concluiu.

Kiyosaki prevê um colapso da economia global há anos e já recomendou o investimento em criptomoedas como bitcoin e ether em outras ocasiões. O autor de best-seller disse que o bitcoin “tornou fácil ficar rico” e “só os burros não conseguem”.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok