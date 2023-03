Autor de "Pai Rico, Pai Pobre" prevê crise e recomenda compra de bitcoin e artigos de luxo

O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre enxerga uma boa oportunidade de compra para o bitcoin e artigos de luxo no momento. Segundo Robert Kiyosaki, ambos podem valorizar em uma possível crise econômica mundial que ocorrerá em breve.

Grande crítico de como as instituições governamentais americanas conduzem a economia do país, o autor prevê um grande colapso já há alguns anos. Kiyosaki voltou a criticar a economia americana, mencionando a inflação e os aumentos na taxa de juro, que estariam “matando o capitalismo”.

Bitcoin e artigos de luxo

Neste sentido, vale a pena comprar bitcoin e artigos de luxo agora, antes que eles voltem a custar caro. O bitcoin, maior criptomoeda do mundo, é cotado a US$ 28.312, com queda de quase 60% desde sua máxima histórica de US$ 69 mil em 2021.

SHOP til YOU DROP. Retail prices dropping. Rising interest rates killing capitalism. Rich brands on sale. Buy before systemic inflation is in control. Inflation is systemic not transitory. Buy Prada, Panerai, Polo, gold, silver, BC before brands become expensive. F’ poverty. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 29, 2023

“Compre o máximo que puder. Preços do varejo caindo. O aumento das taxas de juro está matando o capitalismo. Marcas de luxo em promoção. Compre antes que a inflação sistêmica esteja no controle. A inflação é sistêmica e não transitória. Compre Prada, Panerai, Polo, ouro, prata e bitcoin antes que as marcas fiquem caras. Dane-se a pobreza”, publicou o autor do livro número 1 sobre finanças pessoais no Twitter.

Kiyosaki costuma recomendar o investimento em bitcoin desde 2018, junto com ouro, prata e outros ativos menos convencionais. O autor já chegou a recomendar até mesmo o estoque de papel higiênico e comida enlatada, em preparação para uma crise econômica mundial. Segundo ele, o dólar americano é uma farsa e as criptomoedas podem representar uma alternativa ao sistema financeiro tradicional.

