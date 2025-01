Autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’ prevê colapso de ações e recomenda bitcoin: ‘Entre enquanto pode’

Segundo Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais Pai Rico, Pai Pobre, o mercado de ações está prestes a sofrer um grande colapso. Apesar da previsão pessimista para as ações, a “tragédia” também pode significar uma oportunidade de enriquecimento por meio do investimento em bitcoin, criptomoeda muito recomendada pelo especialista.

In RICH DADs PROPHECY-2013 I warned the buggiest stock market crash in history was coming. That crash will be in February 2025.

Good news because in a crash everything goes on sale. Cars and houses on sale now.

Better news billions will leave the stock and bond markets and…

