Autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê bitcoin em US$ 250 mil este ano e pede: “Não venda”

Robert Kiyosaki, autor do livro número um em finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre” está otimista em relação ao preço do bitcoin. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda disparou quase 25%, ultrapassando a máxima histórica de US$ 109 mil.

Enquanto muitos investidores podem enxergar a alta como uma oportunidade para realização de lucros, Kiyosaki veio às redes sociais para compartilhar sua previsão de preço para a criptomoeda e recomendar aos seus seguidores que não vendam suas posições.

Q: Why will gold, silver, and Bitcoin continue to grow in value?

A: The Marxist Central Bank system is crashing…. Many going bankrupt.

Keep HODLing.

I am and buying more Bitcoin. I predict Bitcoin climbs to $250 k this year.

Buy more. Do not sell.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 17, 2025