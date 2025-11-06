Autor de Pai Rico, Pai Pobre explica por que algumas pessoas não enriquecem com investimentos

(New York Daily News Archive/Getty Images)
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17h30.
Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, explicou por que algumas pessoas não enriquecem com investimentos. O autor, que costuma recomendar o investimento em bitcoin, já havia dito anteriormente que a criptomoeda “tornou fácil ficar rico” e “só os burros não conseguem”. Agora, ele explicou motivos emocionais que podem limitar o lucro.
Em uma publicação em sua conta oficial no X, Kiyosaki mencionou o impacto da inteligência emocional nos investimentos. Ao revelar que já lucrou milhões com bitcoin, ele explicou porque algumas pessoas, incluindo próximas dele, não apresentaram a mesma performance em seus investimentos.
“Por que os perdedores perdem? Eu estava mostrando meu aplicativo da Coinbase a um amigo, explicando que alguns anos atrás eu não tinha muita coisa. Hoje, meu aplicativo mostrou ao meu amigo que tenho milhões em bitcoin... e acho que o bitcoin vai dobrar de preço esse ano, possivelmente até US$ 200 mil”, disse Kiyosaki em uma publicação de sua conta oficial no X.
Para o autor de best-seller de finanças pessoais, o erro do suposto amigo está em focar nas perdas ao invés dos ganhos. O medo, segundo ele, pode mobilizar investidores negativamente, limitando seus lucros com investimentos.
“Embora minha conta na Coinbase mostrasse que eu tenho vários milhões em bitcoin, todos meus amigos puderam ver o quanto minha conta havia perdido... várias centenas de milhares de dólares. Meu amigo não conseguia enxergar os milhões em ganhos. Tudo o que ele conseguia ver eram os milhares em perdas. Essa diferença emocional e psicológica é a principal diferença entre os ricos, os pobres e a classe média. Isso se chama inteligência emocional, ou QE”, disse Kiyosaki.
“Em termos simples, os pobres e a classe média são pobres porque têm medo de perder em vez de ganhar. Perdedores têm baixo QE. Eles vivem na emoção conhecida como medo. Os ricos sabem que ‘medo’ e ‘ganância’ compõem o QE que todos nós temos... e os ricos bem-sucedidos respeitam ambos”, acrescentou.
“O QE é mais poderoso que o QI e por isso que muitas pessoas altamente educadas, como meu pai pobre, morreram pobres. O QE é mais importante que o QI no mundo do dinheiro. Os perdedores têm mais medo de perder do que de ficar ricos. É por isso que tantos professores altamente qualificados são pobres. Eles têm alto QI e baixo QE”, concluiu o especialista.
Robert Kiyosaki é um grande defensor do investimento em bitcoin, o recomendando aos seus seguidores do X por diversas vezes. Anteriormente, o autor chegou a dizer que o bitcoin “tornou fácil ficar rico” e “só os burros não conseguem”.
