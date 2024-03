Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que vai comprar “mais 10 bitcoins” e explica o porquê

Nesta segunda-feira, 25, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre voltou a recomendar o investimento em bitcoin. Robert Kiyosaki revelou que pretende comprar “mais 10 bitcoins” antes de abril, quando ocorrerá o halving, e explicou que recomenda a compra da criptomoeda para que seus seguidores não sejam “pessoas pobres economizando dinheiro falso”.

Junto com o ouro e a prata, o bitcoin é um dos ativos de investimento mais recomendados por Robert Kiyosaki nos últimos anos. O autor do livro best-seller de finanças pessoais acredita que o mundo está caminhando para um grande colapso financeiro e estes três ativos serviriam como proteção.

O próximo halving do bitcoin está previsto para ocorrer em abril deste ano. O evento ocorre a cada quatro anos e corta a emissão de novos bitcoins pela metade, como parte da escassez programada do ativo.

I am buying 10 more Bitcoin before April. Why? The “Having.” If you can’t afford a whole Bitcoin you may want to consider buying 1/10 of a coin, via the new ETFs or Satoshi’s.

If the Bitcoin process works as designed you may own a whole Bitcoin by the end of this year.

I…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 25, 2024