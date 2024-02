Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que ouro vai cair e bitcoin disparar: ‘tome cuidado’

Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, também é um grande crítico à economia norte-americana e defensor do ouro, prata e bitcoin. No entanto, o especialista parece ter mudado de opinião em relação ao ouro.

Andy Schectman asks a very important question. “Who is going to buy US Bonds?” Banks are buying gold not US debt. How will America run without money? How will the world operate with money? What will you do without money? Gold is going to crash possibly below $1200. Silver will… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 14, 2024

“Andy Schectman [da Miles Franklin Precious Metals] fez uma pergunta muito importante. ‘Quem vai comprar títulos dos EUA?’ Os bancos estão comprando ouro e não dívida dos EUA. Como a América funcionará sem dinheiro? Como o mundo funcionará com dinheiro? O que você fará sem dinheiro? O ouro vai cair possivelmente abaixo de US$ 1.200. A prata irá decolar, assim como o bitcoin. Tome cuidado”, publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

De acordo com as previsões de Kiyosaki, o ouro deve cair cerca de 40%, enquanto o bitcoin deve disparar. No momento, o ouro está cotado a US$ 2.000, ainda muito próximo de sua alta histórica de US$ 2.150 registrada em dezembro de 2023.

Bitcoin é o ouro digital?

Já o bitcoin apresenta alta de 22,6% desde o início de 2024. Em 2023, a principal criptomoeda também subiu significativamente com a adesão de grandes empresas como BlackRock e Fidelity.

Apesar das previsões de Robert Kiyosaki terem se demonstrado pouco confiáveis ao longo dos anos, após o especialista chegar a recomendar até mesmo o estoque de papel higiênico para um possível colapso da economia mundial, o bitcoin tem estrelado como a principal recomendação de outros gigantes do mercado financeiro.

Larry Fink, CEO da BlackRock, também classificou o bitcoin como o “ouro digital”, tese muito defendida por entusiastas da principal criptomoeda, que atingiu recentemente a capitalização de US$ 1 trilhão, superando a B3, Visa, Tesla e a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.

