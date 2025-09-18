Future of Money

Autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’ diz que ‘ETFs são para perdedores’ e recomenda outros investimentos

Segundo Robert Kiyosaki, o investimento em outros três ativos é mais ‘inteligente e sofisticado’; descubra quais

(New York Daily News Archive/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16h25.

Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 16h43.

Recentemente, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que permite que fundos de pensão nos Estados Unidos invistam em criptomoedas.

Para Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, a notícia deve ser comemorada, pois traz mais ferramentas para que investidores façam escolhas mais “inteligentes e sofisticadas” ao invés dos fundos mútuos e ETFs, que seriam “para perdedores”.

No X, Kiyosaki comentou a notícia da ordem executiva de Donald Trump. Para o escritor, a notícia é bastante positiva:

“Grandes notícias: de acordo com meu amigo Andy Schectman, em 7 de agosto de 2025 o Presidente Trump assinou uma ordem executiva para ‘democratizar o acesso a investimentos alternativos para investidores de fundos de pensão 401k’. Como alguns de vocês já sabem, eu não invisto em fundos mútuos ou ETFs. Para mim, fundos mútuos e ETFs são para perdedores”, publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.

O que é 401k?

“401k” é um plano de aposentadoria americano que permite que trabalhadores invistam parte de seu salário em fundos, com benefícios fiscais e alocação em vários fundos, como os fundos mútuos. Por exemplo, o imposto sobre o rendimento pode ser pago apenas no momento de saque do dinheiro. Além disso, empregadores podem equiparar parte das contribuições dos funcionários.

Investimentos “inteligentes e sábios”

Robert Kiyosaki é um grande defensor do investimento em bitcoin, ouro e prata. Na publicação, o escritor afirmou acreditar que tais ativos ainda devem valorizar no futuro, principalmente com a recente ordem executiva.

“A nova ordem executiva do Trump abre as portas para investidores mais inteligentes e sofisticados adicionarem investimentos alternativos como ativos imobiliários, private equity, débito, cripto e metais preciosos em baixo de um ‘guarda-chuva’ tarifário de 401k. Enquanto é boa para investidores sofisticados, a ordem executiva pode deixar investidores mais inteligentes e sábios”, acrescentou.

“Se você não está disposto a estudar e fazer sua ‘lição de casa’, é melhor ficar com os fundos mútuos e ETFs. Eu estou feliz porque a ordem executiva trata investidores como ‘adultos’ e faz do meu ouro, prata e bitcoin mais valiosos”, concluiu Kiyosaki.

Anteriormente, o autor de Pai Rico, Pai Pobre declarou que o bitcoin “tornou fácil ficar rico” e que “só os burros não conseguem”.

