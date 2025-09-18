Autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’ diz que ‘ETFs são para perdedores’ e recomenda outros investimentos

Recentemente, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que permite que fundos de pensão nos Estados Unidos invistam em criptomoedas.

Para Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, a notícia deve ser comemorada, pois traz mais ferramentas para que investidores façam escolhas mais “inteligentes e sofisticadas” ao invés dos fundos mútuos e ETFs, que seriam “para perdedores”.

No X, Kiyosaki comentou a notícia da ordem executiva de Donald Trump. Para o escritor, a notícia é bastante positiva:

BIG NEWS: According to friend Andy Schectman….on August 7, 2025….President Trump signed an Executive Order “Democratizing Access to Alternative Investments for 401k Investors.” As some of you know I do not invest in mutual funds or ETFS. To me Mutual funds and ETFS are for… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 17, 2025

“Grandes notícias: de acordo com meu amigo Andy Schectman, em 7 de agosto de 2025 o Presidente Trump assinou uma ordem executiva para ‘democratizar o acesso a investimentos alternativos para investidores de fundos de pensão 401k’. Como alguns de vocês já sabem, eu não invisto em fundos mútuos ou ETFs. Para mim, fundos mútuos e ETFs são para perdedores”, publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.

O que é 401k?

“401k” é um plano de aposentadoria americano que permite que trabalhadores invistam parte de seu salário em fundos, com benefícios fiscais e alocação em vários fundos, como os fundos mútuos. Por exemplo, o imposto sobre o rendimento pode ser pago apenas no momento de saque do dinheiro. Além disso, empregadores podem equiparar parte das contribuições dos funcionários.

Investimentos “inteligentes e sábios”

Robert Kiyosaki é um grande defensor do investimento em bitcoin, ouro e prata. Na publicação, o escritor afirmou acreditar que tais ativos ainda devem valorizar no futuro, principalmente com a recente ordem executiva.

“A nova ordem executiva do Trump abre as portas para investidores mais inteligentes e sofisticados adicionarem investimentos alternativos como ativos imobiliários, private equity, débito, cripto e metais preciosos em baixo de um ‘guarda-chuva’ tarifário de 401k. Enquanto é boa para investidores sofisticados, a ordem executiva pode deixar investidores mais inteligentes e sábios”, acrescentou.

“Se você não está disposto a estudar e fazer sua ‘lição de casa’, é melhor ficar com os fundos mútuos e ETFs. Eu estou feliz porque a ordem executiva trata investidores como ‘adultos’ e faz do meu ouro, prata e bitcoin mais valiosos”, concluiu Kiyosaki.

Anteriormente, o autor de Pai Rico, Pai Pobre declarou que o bitcoin “tornou fácil ficar rico” e que “só os burros não conseguem”.

