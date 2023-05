Autor de "Pai Rico, Pai Pobre" diz que comprar bitcoin é como fazer um seguro contra corrupção

Além de surpreender pela forte valorização que desbancou todos os outros investimentos desde a sua criação, o bitcoin pode servir como uma espécie de “seguro” contra a corrupção e incompetência de governantes, segundo o autor do livro "Pai Rico, Pai Pobre".

Robert Kiyosaki, famoso por ter escrito o livro número 1 em finanças pessoais, acredita que caminhamos para uma grande crise econômica mundial. E para se proteger disso, a recomendação de investimento de Kiyosaki é bitcoin, ouro e prata, ativos que não estão ligados à governos.

SOFT LANDiNG? HARD LANDING? Or CRASH LANDING? I say crash landing. I hope I am wrong yet that is what I believe. Corruption is high & leaders corrupt. Buy gokd, silver, Bitcoin. Still best insurance against corruption & incompetence, — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 18, 2023

“Pouso suave? Pouso forçado? Ou pouso de colisão? Eu digo pouso de colisão. Espero estar errado, mas é nisso que acredito. A corrupção é alta e os líderes corruptos. Compre ouro, prata, bitcoin. Ainda é o melhor seguro contra corrupção e incompetência”, publicou o autor de "Pai Rico, Pai Pobre" no Twitter na última quinta-feira, 18.

A inflação se tornou um problema grave em diversos países, incluindo Argentina e Brasil. Mas falando dos Estados Unidos, que também bateu recordes de inflação no último ano, Kiyosaki prevê problemas ainda maiores.

Inflação e risco de calote nos EUA

A inflação dos Estados Unidos ainda está longe da meta de 2%, pressionando o banco central a elevar a taxa de juros do país ainda mais. No último ano, a postura agressiva do Federal Reserve em sua política monetária gerou aversão ao risco e, aliada a outros fatores como a queda da Terra/LUNA e FTX, empurrou a cotação do bitcoin e das principais criptomoedas para baixo em mais de 60%.

No entanto, a elevação da taxa de juros também está fazendo com que bancos como Silvergate e Silicon Valley Bank quebrem no país, o que foi positivo para a cotação do bitcoin, que acumula alta de mais de 60% em 2023.

Com a situação cada vez mais complicada para as instituições do governo americano, o alerta de Robert Kiyosaki recomenda o investimento em ouro, prata e bitcoin. Apesar de suas recomendações e previsões catastróficas não serem novidade entre seus seguidores, elas podem estar alinhadas com o posicionamento de boa parcela dos investidores.

Uma pesquisa da Bloomberg com 637 investidores revelou que aproximadamente 50% deles investiria em ouro no caso de calote dos Estados Unidos sobre sua dívida. O risco de calote, além da inflação, também é uma grande preocupação, devido ao teto da dívida do país. Outros 7,8% a 11,3%, no entanto, investiriam em bitcoin.

