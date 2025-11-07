Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que colapso da economia já começou: 'Milhões vão desaparecer'

Robert Kiyosaki recomenda bitcoin e outros três investimentos para se proteger de uma grande crise global

(Instagram/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14h40.

Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, acredita que um grande colapso da economia já começou. Para proteger seu patrimônio desta grande crise, o especialista recomendou o investimento em quatro ativos: bitcoin, ether, ouro e prata.

“Um grande colapso da economia está começando. Milhões de dólares vão desaparecer. Se proteja. Prata, ouro, bitcoin, ether vão te proteger. Tome cuidado”, publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.

Há anos, o autor de “Pai Rico, Pai Pobre” prevê um grande colapso da economia global. A inteligência artificial Grok chegou a responder um usuário do X na publicação, mencionando 32 vezes em que Robert Kiyosaki publicou sobre isso em sua conta na rede social X.

Agora, a grande crise chegou, segundo Kiyosaki. O autor recomendou ativos como ouro, prata e as criptomoedas bitcoin e ether para proteção de patrimônio nesse momento. Em outras ocasiões, ele já havia recomendado tais ativos e mencionado, inclusive, a possibilidade de enriquecimento na crise.

Apesar de o autor não mencionar sinais que comprovam sua teoria de que um grande colapso da economia já estaria acontecendo, o bitcoin se consolidou como um dos ativos que mais subiu na última década. Após completar 16 anos de criação no último dia 31 de outubro, a primeira criptomoeda do mundo é cotada acima de US$ 100 mil dólares.

Anteriormente, Kiyosaki chegou a afirmar que o bitcoin “tornou fácil ficar rico” e que “só os burros não conseguem”. O autor de best-seller também revelou que já lucrou milhões de dólares com a criptomoeda.

