Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que baby boomers podem ficar sem aposentadoria e recomenda bitcoin

Robert Kiyosaki, autor de "Pai Rico, Pai Pobre", argumentou que as mudanças econômicas iniciadas há mais de cinco décadas estão agora se concretizando, defendendo o bitcoin e o ouro, ao mesmo tempo que alerta para o aumento da dívida, da inflação e dos riscos para a aposentadoria.

Em uma postagem de sábado no X, Kiyosaki apontou 1974 como um ponto de virada que remodelou tanto o sistema monetário quanto o sistema de aposentadoria. Ele argumentou que a transição dos Estados Unidos para um modelo baseado no petrodólar, juntamente com mudanças nas políticas que afetaram as pensões, lançou as bases para as pressões financeiras atuais.

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“O futuro criado em 1974 chegou”, escreveu Kiyosaki, relacionando a inflação atual e as tensões geopolíticas em torno da energia à evolução do dólar após o fim da era do padrão-ouro. Ele também mencionou a aprovação da Lei de Segurança da Renda da Aposentadoria do Empregado (ERISA), que introduziu novas regras para planos de pensão e coincidiu com uma mudança mais ampla em direção à poupança para aposentadoria baseada no mercado.

Segundo Kiyosaki, essa transição substituiu a renda vitalícia garantida para muitos trabalhadores por sistemas como o 401(k) e contas similares, aumentando o risco para os indivíduos. "Milhões de baby boomers logo descobrirão que não terão renda alguma quando pararem de trabalhar", alertou ele.

Bitcoin e o ouro como "dinheiro verdadeiro"

Kiyosaki reiterou sua opinião de longa data de que os indivíduos devem se concentrar na educação financeira e considerar reservas de valor alternativas. Ele disse que continua a preferir ativos como ouro, prata e bitcoin, que ele descreve como "dinheiro de verdade".

No mês passado, Kiyosaki alertou que uma grande "bolha financeira" poderia estar se aproximando, argumentando que tal crise poderia desencadear uma forte alta em ativos escassos como o bitcoin.

Bitcoin pode atingir US$ 750 mil

Sua visão está ligada à expansão da oferta monetária global, que historicamente impulsionou a demanda por ativos limitados. Durante o período de 2020-2021, o aumento da liquidez coincidiu com fortes ganhos nas ações e no mercado imobiliário. Kiyosaki espera uma dinâmica semelhante após uma recessão, prevendo também que o ouro poderá ter uma valorização significativa.

Sentimento pessimista em relação ao bitcoin dispara

Entretanto, o sentimento pessimista em relação ao bitcoin atingiu seu nível mais alto desde o final de fevereiro, de acordo com dados da plataforma de análise de criptomoedas Santiment. A proporção de comentários otimistas em relação aos pessimistas nas principais plataformas de mídia social caiu para 0,81, refletindo uma notável falta de otimismo entre os participantes do mercado.

Apesar do tom negativo, Santiment sugeriu que isso poderia ser um sinal contrário à tendência. Historicamente, os mercados tendem a se mover contra as expectativas da maioria, o que significa que o medo e a incerteza elevados podem preceder uma recuperação de preços.

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