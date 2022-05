Autor de Pai Rico, Pai Pobre defende bitcoin após queda: "Vai vencer"

O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, voltou a defender o investimento em bitcoin nesta quarta-feira, 11. Mesmo com o preço da maior criptomoeda em queda de mais de 25% no último mês, Robert Kiyosaki considera que “o bitcoin vai vencer”.

A publicação do empresário, investidor e escritor ocorre logo após a ex-presidente do banco central norte-americano Janet Yellen ter feito críticas às criptomoedas. Durante uma audiência com o Comitê Bancário do Senado dos EUA na última terça-feira, 10, a atual Secretária do Tesouro afirmou que elas apresentam “um risco à estabilidade financeira”, citando o caso das criptomoedas UST e LUNA, que despencaram mais de 96%, como exemplo.

No entanto, o bitcoin não tem nada a temer, segundo o autor do livro nº 1 em finanças pessoais. Robert Kiyosaki acredita que “o bitcoin vai vencer” e justificou suas afirmações em uma publicação no Twitter nesta quarta-feira, 11.

Segundo ele, a opinião de Yellen, do atual presidente do Fed Jerome Powell e do presidente dos Estados Unidos Joe Biden sobre as criptomoedas não é válida. Isso porque eles são “três patetas” e a população não deveria confiar neles, diz um trecho da publicação.

Q: Why will BITCOIN win? A: BITCOIN will win because America is led by the 3 STOOGES. Stooge #1 President Biden. Stooge #2 Secretary of Treasury Yellen. Stooge #3 Fed Chairman Powell. I trust BITCOIN not the 3 Stooges. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) May 11, 2022

“Pergunta: Por que o bitcoin vencerá? Resposta: O bitcoin vencerá porque a América é liderada pelos Três Patetas. Pateta número 1: Presidente Biden. Pateta número 2: Secretária do Tesouro Yellen. Pateta número 3: Presidente do Fed Powell. Eu confio no bitcoin e não nos Três Patetas”, afirmou o autor do livro número 1 em finanças pessoais.

Não é a primeira vez que Kiyosaki defende o bitcoin frente à personalidades da política e economia norte-americana, os quais não tem pudor em criticar. Apesar de ter chegado a afirmar que “o bitcoin iria acabar” após o presidente Joe Biden assinar uma ordem executiva inédita para a regulação das criptomoedas no país, o autor voltou atrás pouco depois. Recomendando o investimento em bitcoin mais de 16 vezes, Kiyosaki chegou a classificá-lo como o “dinheiro do povo”.

Conhecido por suas previsões catastróficas de que uma crise inflacionária estaria por vir, o investidor, empresário e escritor justificou suas recomendações de investimento, que vão desde o bitcoin até a balas e papel higiênico. “Por que ouro, prata, bitcoin e balas? A Previdência Social e o Medicare estão quebrados. Os boomers estão quebrados. As pensões foram saqueadas. O governo e Tesouro devem imprimir trilhões em dólares falsos. Os que economizam são grandes perdedores. Enquanto os devedores vencem. Fique atento. Tome cuidado”, publicou Kiyosaki.

