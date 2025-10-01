Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre critica Warren Buffett, prevê crise nas ações e recomenda bitcoin

Nome por trás de best-seller de finanças pessoais prevê queda nas ações e recomenda bitcoin e outros três ativos; descubra quais

(New York Daily News Archive/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11h49.

Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, foi recentemente às redes sociais para criticar Warren Buffett, outro nome de grande relevância no universo das finanças. Segundo Kiyosaki, o fato de o bilionário do mercado de ações estar elogiando ativos como ouro e prata depois de ridicularizá-los sinaliza que uma crise está por vir.

Segundo ele, as ações podem despencar enquanto ativos como o bitcoin, ether, ouro e prata podem se destacar.

"Sinto náuseas ao ouvir Buffett elogiar as virtudes do ouro e da prata depois de ridicularizar esses ativos por anos. Isso significa que o mercado de ações e títulos está prestes a despencar. Grande crise à vista?", publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.

"Embora Buffett tenha criticado investidores de ouro e prata como eu durante anos, seu apoio repugnante ao ouro e à prata deve significar que ações e títulos estão prestes a despencar. Talvez seja hora de ouvir Buffett e comprar ouro, prata, bitcoin e ether", acrescentou ele.

Anteriormente, Kyosaki já havia feito previões catastróficas para o mercado financeiro, recomendando o bitcoin como ativo de refúgio. Para ele, o "bitcoin tornou fácil ficar rico" e "só os burros não conseguem".

