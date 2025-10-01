Autor de Pai Rico, Pai Pobre critica Warren Buffett, prevê crise nas ações e recomenda bitcoin

(New York Daily News Archive/Getty Images)
Editora do Future of Money
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11h49.
Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, foi recentemente às redes sociais para criticar Warren Buffett, outro nome de grande relevância no universo das finanças. Segundo Kiyosaki, o fato de o bilionário do mercado de ações estar elogiando ativos como ouro e prata depois de ridicularizá-los sinaliza que uma crise está por vir.
Segundo ele, as ações podem despencar enquanto ativos como o bitcoin, ether, ouro e prata podem se destacar.
I WANT TO VOMIT: getting nauseus, listening to Buffet tout the virtues of gold and silver…. after he ridiculed gold and silver for years. That means the stock and bond market are about to crash. Depression ahead?
Even though Buffet shit on gold and silver investors like me…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 1, 2025
"Sinto náuseas ao ouvir Buffett elogiar as virtudes do ouro e da prata depois de ridicularizar esses ativos por anos. Isso significa que o mercado de ações e títulos está prestes a despencar. Grande crise à vista?", publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.
"Embora Buffett tenha criticado investidores de ouro e prata como eu durante anos, seu apoio repugnante ao ouro e à prata deve significar que ações e títulos estão prestes a despencar. Talvez seja hora de ouvir Buffett e comprar ouro, prata, bitcoin e ether", acrescentou ele.
Anteriormente, Kyosaki já havia feito previões catastróficas para o mercado financeiro, recomendando o bitcoin como ativo de refúgio. Para ele, o "bitcoin tornou fácil ficar rico" e "só os burros não conseguem".
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok