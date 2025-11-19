Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre comenta queda do bitcoin e diz que não está vendendo

Robert Kiyosaki diz que “não precisa de dinheiro” e que bitcoin e outros ativos ainda podem ter valorização expressiva; entenda

(New York Daily News Archive/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09h30.

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo, despencou abaixo de US$ 90 mil nos últimos dias, gerando preocupação entre investidores. No entanto, Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre” afirmou não estar preocupado.

Kiyosaki foi às redes sociais comentar a queda recente do bitcoin e dizer que “não está vendendo”, apesar de salientar que este não é uma recomendação de investimento.

“Queda do bitcoin: Tudo está estourando... Pergunta: Estou vendendo? Resposta: Não: Estou esperando. P: Por que você não está vendendo? R: A causa de todos os colapsos dos mercados é que o mundo precisa de dinheiro. A: Não preciso de dinheiro”, publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.

“O verdadeiro motivo pelo qual não estou vendendo é o problema. O mundo está profundamente endividado e minha aposta é na ‘Grande Impressão’, como descrito no livro de Lawrence Lepard… ‘A Impressão do Bug’ está prestes a começar… o que tornará o ouro, a prata, o bitcoin e o ether mais valiosos… à medida que o dinheiro entrar em colapso”, acrescentou.

O autor de best-seller deixou claro que “não dá conselhos de investimento” e que está apenas “compartilhando o que está fazendo”.

Em resumo: se você está com medo e precisa de dinheiro, como a maioria das pessoas no mundo, talvez seja melhor vender seus melhores bens e ficar com o dinheiro em mãos. Aprenda com seus erros se estiver em pânico e com pouco dinheiro. Já entrei em pânico muitas vezes e aprendi lições financeiras pessoais valiosíssimas”.

Em uma publicação adicional, Kiyosaki afirmou que vai comprar mais bitcoin "quando a crise acabar".

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativosFinanças

