Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre' comemora queda do bitcoin: 'momento de ficar rico'

No último final de semana, o bitcoin e as criptomoedas apresentaram quedas significativas como parte de uma queda global generalizada que também atingiu outros ativos a partir de segunda-feira, 5. Apesar do movimento ter gerado preocupação entre investidores, especialistas apontaram uma oportunidade de compra, incluindo Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre.

Na segunda-feira, 5, o bitcoin chegou a cair abaixo de US$ 50 mil e acumular queda de 17% em apenas um dia, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a principal criptomoeda do mercado sinaliza recuperação e já subiu cerca de 5,8% nas últimas 24 horas, para mais de US$ 56 mil.

No último domingo, Robert Kiyosaki foi para as redes sociais comentar o movimento de queda que pegou muitos investidores de surpresa. Ainda nesta terça-feira, 6, o Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado cripto, sinaliza “medo” em 34 pontos.

Queda do bitcoin: ruína ou oportunidade?

Mas para Kiyosaki não há o que temer. Na verdade, é preciso ser corajoso para lucrar. O autor do livro nº 1 em finanças pessoais afirmou que o momento de queda pode favorecer o enriquecimento de pessoas corajosas, que compram ativos em queda expressiva.

BITCOIN and all markets crashing. Yay. Getting ready to buy more Gold, silver, Bitcoin. Now is the time when the coward — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 5, 2024

“O bitcoin e todos os mercados estão colapsando. Uhul. Estou me preparando para comprar mais ouro, prata e bitcoin. Agora é a hora em que os covardes”, publicou Robert Kiyosaki no X. A publicação foi interrompida, ao passo que o especialista prosseguiu:

“Me desculpem. Estou tomando uma bebida. Continuando... Colapsos são momentos em que os corajosos ficam mais ricos e os covardes ficam mais pobres... Porque eles vendem ou não fazem nada. O mundo está cheio de pobres covardes. Seja esperto. Tenha coragem, mantenha a calma e invista quando os covardes desistirem.”

Ouro, prata e bitcoin estão entre os ativos mais recomendados pelo especialista, que há anos prevê um grande colapso da economia global e acredita que os três ativos podem servir como proteção de patrimônio.

