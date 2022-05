Autor de Pai Rico Pai Pobre celebra queda do bitcoin: "hora de ficar rico"

Na última semana, as criptomoedas apresentaram forte queda. O movimento foi o resultado da combinação entre o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e a queda de 99% da LUNA, criptomoeda da rede Terra, que chegou a ser desligada.

Enquanto o bitcoin atingia o seu menor preço desde o final de 2020, sendo cotado a US$ 26 mil, um investidor estava interessado em comprá-lo. Trata-se do autor do livro nº 1 de finanças pessoais, Robert Kiyosaki.

O autor de “Pai Rico, Pai Pobre” foi ao Twitter durante a noite da última quinta-feira, 12, para comemorar a queda no preço da maior criptomoeda do mundo. De acordo com ele, esta é uma boa notícia, pois quedas significativas são “o melhor momento para ficar rico”.

BITCOIN CRASHING. Great news. As stated in previous Tweets I am waiting for Bitcoin to crash to 20k. Will then wait for test of bottom which might be $17k. Once I know bottom is in I back up the truck. Crashes are best times to get rich. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) May 12, 2022

“Crash no bitcoin. Boas notícias. Conforme declarado em publicações anteriores, estou esperando o bitcoin cair para US$ 20 mil. Aguardarei então o teste de fundo, que pode ser em US$ 17 mil. Uma vez que isso acontecer, eu encho o meu caminhão [de bitcoin]. Crashes são os melhores momentos para ficar rico”, publicou Robert Kiyosaki em sua conta no Twitter, a qual utiliza para fazer comentários sobre a situação atual do mercado e recomendações.

Desde então, no entanto, o preço do bitcoin voltou a subir para os US$ 30 mil. Quem não quis esperar quedas maiores, seguiu os conselhos de Kiyosaki e comprou bitcoin na noite de ontem, já obtém lucro. Nas últimas 24 horas, a maior criptomoeda do mundo apresenta alta de 8,26%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Além do bitcoin, a grande maioria das criptomoedas está em alta nesta sexta-feira, 13. Uma possível razão para a reversão no movimento de queda é o sentimento no mercado de que o caso LUNA está chegando ao fim, com o desligamento da rede e a descrença de investidores no projeto e seu criador, Do Kwon.

Não é a primeira vez que o autor do livro nº 1 em finanças pessoais recomenda o investimento em criptomoedas. Robert Kiyosaki já falou sobre a criptomoeda quase 20 vezes em seu Twitter pessoal, recomendando não só o bitcoin, como ether e SOL. Na última quarta-feira, 11, o investidor, empresário e escritor defendeu novamente o bitcoin, avisando que a criptomoeda “vai vencer” e pedindo que seus seguidores não confiassem nos “Três Patetas” do governo norte-americano: Joe Biden, o presidente, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, e Janet Yellen, presidente do Tesouro.

