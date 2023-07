Autor de Cisne Negro diz que IA está roubando popularidade de cripto entre "adultos fantasiosos"

O escritor e matemático Nassim Taleb, que ficou conhecido por criar o conceito de "cisne negro" na economia, é um crítico famoso das criptomoedas. Mas, na última quinta-feira, 20, o pensador foi além: junto com o mercado cripto, a inteligência artificial também entrou no radar de críticas do autor.

Em um post no Twitter, Taleb afirmou que "a febra das criptomoedas está começando a desaparecer", indicando um aparente encolhimento no mercado cripto. Para ele, esse movimento estaria ocorrendo porque "muitos daqueles jovens adultos fantasioso que gostam de brincar com computadores nos porões das suas mães agora estão apaixonados por inteligência artificial".

"Você precisa de outra paixão para substituir uma paixão", destacou o autor. Ou seja, para ele, a popularidade crescente da inteligência artificial, que se tornou um dos assuntos mais comentados de 2023, está desviando a atenção de muitas pessoas que, antes, estavam focadas no mercado cripto.

The crypto fad is starting to peter out as many of those fanciful young adults who like to play w/computers in their mothers' basements are now getting enamored with AI.

You need another infatuation to displace an infatuation: successore novo vincitur omnis amor.

