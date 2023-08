Em aula gratuita, líder de ativos digitais do BTG fala sobre cripto e mercado financeiro

André Portilho, head de digital assets do BTG Pactual, realiza nesta segunda-feira, 21, uma aula gratuita e ao vivo no YouTube sobre as criptomoedas e como as tecnologias por trás desses ativos deverão revolucionar o mercado financeiro nos próximos anos. O objetivo é ajudar os profissionais a se preparar para esse novo cenário.

Com 30 anos de experiências no mercado financeiro, 23 deles no BTG Pactual, Portilho é o responsável atualmente por toda a área de ativos digitais do banco. Além disso, ele também é o head da Mynt, a plataforma de negociação de criptoativos do BTG que foi lançada em 2022.

A aula terá duração de uma hora e meia e começará às 19h desta segunda-feira, 21. O objetivo é ajudar os espectadores a "aprender com uma das pessoas que mais sabe sobre cripto no Brasil", de acordo com a Mynt. A empresa reforça a importância de "ser preparado para o futuro do mercado financeiro com cripto". Para participar, é preciso se inscrever neste link.

Portilho tem se dedicado nos últimos anos a divulgar o potencial transformador que os criptoativos possuem no mercado financeiro. Na Febraban Tech 2022, ele destacou que a tokenização no setor bancário pode trazer uma série de benefícios em um movimento de evolução que já está começando.

“A tokenização promove ganho de eficiência, escala e interoperabilidade”, disse o executivo. Segundo ele, a evolução da internet vai chegar também à indústria financeira. “Já está acontecendo”, acrescentou.

Além do lançamento da Mynt, o BTG Pactual tem conduzido diversas iniciativas nos últimos anos na área de criptoativos. Uma delas foi o lançamento do primeiro security token emitido por um banco no mundo, assim como os primeiros fundos de bitcoin e ether geridos por um banco no Brasil.

A Mynt também é a primeira plataforma de criptomoedas lançada por um banco brasileiro. Neste ano, o BTG Pactual lançou o BTG Dol, primeira stablecoin pareada ao dólar emitida por um banco no mundo. Todos os projetos contaram com a liderança de Portilho, que criou a área de digital assets no banco.

