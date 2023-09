Atualizações sobre o Drex: entenda os próximos passos da CBDC brasileira

O Drex, antes conhecido como Real Digital, é a moeda digital criada pelo banco central (CBDC, na sigla em inglês), que já está em fase de testes e tem seu lançamento previsto para 2024. Apesar dos avanços, o projeto ainda gera dúvidas sobre sua aplicabilidade e como irá integrar o ecossistema digital das finanças brasileiras depos do Pix e do Open Finance.

Atualmente em um projeto piloto, bancos como o BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Inter e Itaú já realizam testes com as primeiras transações do Drex.

