Atriz que interpreta Barbie nos cinemas diz que bitcoin exala energia de Ken

A atriz australiana Margot Robbie, que interpreta o papel principal no novo filme da Barbie , causou um rebuliço na comunidade cripto depois de afirmar que falar sobre bitcoin reflete características semelhantes ao companheiro de Barbie, Ken.

Nas últimas 24 horas, a comunidade cripto no X (Twitter), incluindo Michael Saylor da MicroStrategy e o influenciador de mídia social Layah Heilpern, teve uma resposta mista à declaração de Robbie sobre o bitcoin em uma entrevista ao Fandango em 22 de junho.

"O bitcoin exala muito energia de Ken", publicou Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, empresa listada em bolsa que mais investe em bitcoin.

Robbie revelou que toda vez que ela ouvia seu marido, Tom Ackerley, e o produtor de televisão, David Heyman, discutindo bitcoin no set, isso lembrava as características de Ken, interpretado por Ryan Gosling .

“Quando David e Tom começavam a falar sobre bitcoin ou algo assim, Greta e eu ficávamos tipo, você está sendo tão Kens!”

Além de Michael Saylor, outras figuras proeminentes na indústria cripto compartilharam seus pensamentos sobre os comentários de Robbie.

A influenciadora cripto Lea Thompson, mais conhecida por seus 225.000 seguidores no Twitter como Girl Gone Crypto, afirmou que está “tão otimista” depois de ouvir Robbie falar sobre bitcoin.

Bitcoiners last week: yah haven't seen the Barbie movie, whatever, looks dumb Bitcoiners today: MARGOT ROBBIE SAID THAT BITCOIN IS BIG KEN ENERGY, SO BULLISH — Girl Gone Crypto (@girlgone_crypto) July 29, 2023

"Bitcoiners semana passada: 'não assisti o filme da Barbie, parece bobo'. Bitcoiners hoje: 'Margot Robbie disse que o bitcoin reflete a energia do Ken, isso é muito otimista'", publicou ela no Twitter.

Enquanto isso, Layah Heilpern percebeu os comentários de Robbie de maneira diferente, sugerindo que ela os interpretou como um insulto aos homens que falam sobre bitcoin.

Em 30 de julho, Heilpern explicou a seus 621.400 seguidores no Twitter que Robbie deu a entender que os entusiastas masculinos do bitcoin são “fracos e patéticos”.

When Margot Robbie said you’re a Ken if talk #bitcoin She meant you’re weak and pathetic. This was not a good thing 🤣 — Layah Heilpern (@LayahHeilpern) July 29, 2023

"Quando a Margot Robbie disse que você é um Ken se você fala sobre bitcoin ela quis dizer que você é fraco e patético. Não foi no bom sentido", publicou Layah no Twitter.

No entanto, Mark Travers, psicólogo principal da Awake Therapy, sugeriu que ter a energia de Ken pode ser um sinal de alguém altruísta e capaz de se adaptar a diferentes situações.

Travers afirmou em um relatório da Forbes de 13 de julho que o personagem de Ken desafia os estereótipos de gênero tradicionais.

“Em um universo que gira em torno da Barbie, Ken tem apenas um papel de apoio a desempenhar, e ele o desempenha com prazer”, afirmou Travers, acrescentando:

“Barbie é e vem antes de tudo, vemos a contraparte masculina Ken relegada ao papel unidimensional e puramente estético ao qual as mulheres muitas vezes foram confinadas no passado, de uma maneira irreverente e paródia”.

Robbie afirmou na entrevista que é difícil definir o que faz um Ken ou o que emite energia Ken, pois pode ser subjetivo.

“Não é algo que você possa definir; é apenas algo que você pode sentir”, afirmou Robbie.

Com um senso de otimismo, Steven Lubka, diretor administrativo da Swan Bitcoin, percebeu o comentário de Robbie como positivo para a comunidade cripto.

Lubka disse a seus 20.200 seguidores no Twitter em 29 de julho que “estamos de volta”.

Barbie said we are all Ken's We are so back — Steven Lubka (@DzambhalaHODL) July 29, 2023

"A Barbie disse que somos todos Kens. Estamos de volta", disse ele.

Com o lançamento do filme da Barbie e o frenesi em torno dele, mais de 30 golpes com criptomoedas foram criados envolvendo o nome da boneca da Mattel. No entanto, A Barbie já se conectou com a indústria blockchain anteriormente de forma lícita. Em 2022, a boneca virou NFT em parceria com a grife Balmain.

Os comentários de Robbie sobre o bitcoin foram breves e neutros, pois existem ações legais em andamento contra celebridades que promoveram criptomoedas recentemente.

Mais recentemente, o astro do NBA Miami Heat, Jimmy Butler, tentou ser removido de uma ação coletiva de US$ 1 bilhão alegando a promoção de títulos não registrados pela exchange de criptomoedas Binance.

Em um processo de 24 de julho, os advogados de Butler argumentaram que os tweets em que ele apareceu não promoviam os títulos mencionados e, portanto, não poderiam ter ajudado a promovê-los.

O CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, assim como os YouTubers Ben Armstrong (BitBoy Crypto) e Graham Stephan, também estão contestando alegações semelhantes no mesmo processo.

