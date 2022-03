Atriz de Mulher-Maravilha apoia projeto Cardano e é elogiada por fundador

Gal Gadot, que ficou conhecida em todo o mundo por interpretar a Mulher-Maravilha nos filmes da DC Comics, acaba de investir em um dos projetos da Cardano, blockchain criado pelo cofundador da Ethereum, Charles Hoskinson.

A AdaSwap, exchange descentralizada da Cardano, arrecadou US$ 2,6 milhões em uma rodada de investimentos na quarta-feira, 2, segundo um comunicado de imprensa. A rodada, liderada pela iAngels, também contou com a participação de Shima Capital, Pluto Digital, GBV Capital, Stardust Capital, Efficient Frontier, Finova Capital, Banter Capital, e a startup COTI Group. Entre os investidores-anjo, quem mais chamou a atenção foi a atriz e produtora israelense. Seu marido, o produtor Yaron “Jaron” Varsano, também investiu no projeto.

I'm glad to welcome Wonder Woman to the Cardano Family https://t.co/ddeDPX7YI0 — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) March 2, 2022

“Estou muito feliz em receber a Mulher-Maravilha na Família Cardano”, publicou Charles Hoskinson, o criador da Cardano, no Twitter.

Segundo o white paper, ou seja, um documento que expõe os detalhes e os planos da AdaSwap, trata-se de um construtor de ecossistema que será lançado na rede Cardano para promover a geração de liquidez descentralizada e sem custódia a provedores, criando grandes retornos e reduzindo custos através do AdaToken e do modelo “FreeFinance”.

“Isso será tão revolucionário, com base em nosso próprio modelo ‘FreeFinance’, que mudará não apenas DeFi, mas o mundo”, diz um trecho do white paper, escrito pela equipe por trás do projeto.

Em um comunicado, a iAngels, expôs sua confiança na AdaSwap, e justificou seu investimento. “Investimos na Adaswap porque acreditamos na equipe, em sua missão e em seu roteiro tecnológico. O futuro das finanças é digital e projetos como a AdaSwap facilitarão a liberdade financeira e a democratização das massas”, afirmou uma representante da empresa de venture capital liderada por mulheres.

O casal de cineastas conservou os detalhes de seu investimento, mas se demonstrou empolgado com o projeto. “Esta é uma oportunidade de investimento empolgante para nós no espaço cripto”, afirmaram, em um comunicado de imprensa conjunto. Gal e Yaron não são os primeiros a realizar investimentos do gênero. Tom Brady, The Weeknd e Drake são alguns dos famosos que também já envolveram os criptoativos em seus negócios.

