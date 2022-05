Ator premiado de Hollywood perde mais de R$ 4 milhões em NFTs após golpe

O ator, dublador, produtor, roteirista e diretor de Hollywood, Seth Green, anunciou ter sido vítima de um golpe com NFTs que lhe causou um prejuízo de US$ 850 mil, ou mais de R$ 4 milhões.

Seth Green ficou conhecido por ter dado voz e interpretado personagens famosos do cinema e da televisão nos EUA, com um currículo que inclui produções famosas como "Uma Família da Pesada", "Guardiões da Galáxia", "Austin Powers" e, principalmente por ter criado a animação adulta "Frango Robô", pela qual ganhou diversos prêmios.

“Bom, amigos, aconteceu comigo. Caí em um golpe de phishing e quatro NFTs foram roubados. Por favor não comprem ou negociem esses NFTs enquanto eu tento resolver tudo. DarkWing84 [nome de usuário citado na mensagem], parece que você comprou uma dos meus NFTs roubados, fale comigo para podermos resolver essa situação”, publicou o ator nas redes sociais (abaixo).

Well frens it happened to me. Got phished and had 4NFT stolen. @BoredApeYC @opensea @doodles @yugalabs please don’t buy or trade these while I work to resolve:@DarkWing84 looks like you bought my stolen ape- hit me up so we can fix it pic.twitter.com/VL1OVnd44m

— Seth Green (@SethGreen) May 17, 2022