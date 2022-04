Ativo ainda mais escasso: 90% de todos os bitcoins já foram minerados

Na tarde dessa sexta-feira, 1, aproximadamente 13 anos após o inicio se seu funcionamento, a rede Bitcoin chegou ao total de 19 milhões de unidades de bitcoins (BTC) mineradas, superando a marca de 90% de todas as unidades que poderão ser emitidas.

Atualmente, cada bloco de transações minerado na rede possui uma recompensa fixa de 6,25 bitcoin, que será reduzida em 50% em 2024, ano que marcará o próximo halving, evento em a cada 210.000 blocos minerados. Um fato interessante é que apesar de ter demorado pouco mais de uma década para a mineração dos primeiros 19 milhões, os 2 milhões restantes não serão emitidos até 2140.

O código do Bitcoin foi escrito de maneira que as emissões acabem após as 21 milhões de unidades terem sido extraídas do protocolo. Após isso, as recompensas no blockchain passam a ser somente provenientes das taxas de transação.

Satoshi Nakamoto, misterioso criador da maior criptomoeda do mundo, pretendia que sua criação se valorizasse ao longo do tempo. Em uma comparação do preço do BTC com o euro, Satoshi disse esperar que se uma fração da economia global usasse todas as 21 milhões de moedas, 0,001 BTC poderia chegar ao valor de US$ 1.

A razão por trás do número 21 pode também ter relação com isso. No momento da criação da moeda, a oferta de dinheiro global era de US$21 trilhões. Caso o bitcoin se tornasse a única moeda no mundo, no lugar de todo o estoque de M1 (dinheiro, moedas, cheques, e todo o resto), cada um valeria US$ 1 milhão, ou seja, o valor de cada Satoshi, os centavos de bitcoin, seria de US$ 0,01.

