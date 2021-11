Atividade especulativa atinge novo recorde e preço da shiba inu despenca

A atividade especulativa em torno da shiba inu (SHIBA), uma das criptomoedas-meme mais famosas do mundo, atingiu o seu maior valor em toda a história, de forma muito parecida com o que aconteceu em maio, antes da grande queda nos preços do criptoativo.

O número de endereços de carteiras digitais de pessoas que que adquiriram o criptoativo em uma faixa de preço próxima a da máxima histórica subiu seis vezes, batendo recordes ao atingir a faixa dos 116.560 endereços nos oito dias que antecederam o dia 2 de novembro, somando 12% do total de endereços que não estão zerados, de acordo com dados da IntoTheBlock.

O pico na quantidade de endereços dos chamados “All Time Highers” identificados pela IntoTheBlock indica um aumento na pretensão de comprar a criptomoeda perto de sua máxima histórica – um claro sinal de “FOMO” entre os investidores. “FOMO”, ou “Fear of Missing Out”, é um termo utilizado para representar o medo de perder uma oportunidade de investimento e, geralmente é observado no último movimento de alta de um determinado ativo.

“A última vez que esse padrão apareceu na shiba inu em maio, a SHIB caiu 90%”, afirmou a IntoTheBlock em sua newsletter deste domingo, 7.

Por mais que os movimentos sejam muito parecidos, a queda nos preços das SHIB no passado não garantem que o preço irá despencar novamente no futuro. Como diria John Maynard Keynes, o mercado pode ficar irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente

Então o número recorde de All Time Highers da SHIB não implica necessariamente que grandes quedas vão acontecer em breve. No entanto, serve como um indicador bastante apurado do grau de especulação, que tem sido ressaltado pela IntoTheBlock. Investidores experientes tipicamente reduzem sua exposição de compra sempre que há sinais de FOMO do varejo.

O preço da autoproclamada “assassina da dogecoin” caiu 15% na última semana, finalizando um movimento de alta de cinco semanas consecutivas, que totalizou um aumento de quase 1.000% no preço do criptoativo. No momento, a criptomoeda-meme é negociada por 0,00005699.

