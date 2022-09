Atento às tendências do mercado, Flamengo assina com jogo online que mistura NFTs e figurinhas

Um dos maiores clubes de futebol cariocas faz a sua estreia no mundo dos jogos em blockchain. O Flamengo assinou com o Futster, primeiro jogo brasileiro de football manager a utilizar figurinhas colecionáveis na forma de tokens não fungíveis (NFTs). Nesta terça-feira, 27, foi iniciada a pré-venda dos pacotes que dão direito a figurinhas e benefícios exclusivos que podem ser utilizados dentro do jogo.

No estilo de jogo football manager, os jogadores podem montar seu próprio time a partir das figurinhas, ou cards. Dessa forma, seus times disputam partidas e participam de campeonatos contra outros usuários. As vitórias geram recompensas, como tokens do jogo e novas figurinhas no caso do Futster.

Diferentemente de outros sucessos do mundo dos games como Fifa e eFootball, o jogador não está diretamente ativo em cada partida, mas sim, uma inteligência artificial é utilizada para combinar os pontos fortes e fracos de cada time e decidir a partida.

“O Futster combina a febre dos álbuns de figurinhas e o apelo dos games, digitalizando a

experiência de colecionar. Além de serem lindos, os cards colecionáveis são peças fundamentais em um game de futebol baseado em escalar equipes e traçar a melhor estratégia para seu time”, comentou Bruno Natal, diretor criativo do Futster.

Cada figurinha de jogador é um NFT e pode ser trocada ou negociada. Em sua estreia, o Flamengo inclui nomes de peso de seu elenco atual para protagonizar as figurinhas.

Arrascaeta, Vidal, Everton Cebolinha, Rodinei, Filipe Luís, Léo Pereira, Bruno Henrique, João Gomes, Santos, Rodrigo Caio, Pablo, Hugo, Thiago Maia, Diego Alves e Marinho foram alguns nomes informados pelo time em um comunicado enviado com exclusividade à EXAME.

“O Flamengo está sempre atento às tendências do mercado para buscar as melhores parcerias para o clube e atender aos anseios dos nossos torcedores. Estamos muito animados com mais esse novo projeto e temos certeza que a Nação Rubro-Negra vai aproveitar muito esse novo produto”, afirmou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

Cada pacote conta com três figurinhas colecionáveis, selecionadas aleatoriamente dentro de suas respectivas categorias: Várzea, Campeões e Ídolos. Existem também seis níveis de raridade: simples, comum, campeões e lenda.

• Várzea: custará R$ 3 e terá cards de todas as raridades, mas apenas de jogadores fictícios e não estará disponível na pré-venda.

• Favoritos: vendido a R$ 15 (valor integral: R$ 30), possui cards de todas as

raridades - com jogadores reais e fictícios.

• Campeões: vendido a R$ 35 (valor integral: R$ 70), não contempla cards da

raridade Simples, o que exclui os de menor valor.

• Ídolos: custa R$ 1.000 (valor integral: R$ 1200) e possui apenas cards das

categorias Raro, Craque e Lenda.

O período de pré-venda terá duração a partir desta terça-feira, 27 até o dia 11 de outubro, ou até enquanto durarem os estoques. Neste momento, as categorias Favoritos e Campeões terão um desconto de 50% e a categoria Ídolos terá R$ 200 de redução em relação ao preço original, segundo o comunicado.

Além dos craques do Flamengo, o Futster conta com outros clubes e também jogadores fictícios disponíveis para venda. No total, são 26 mil pacotinhos Favoritos, 13 mil pacotinhos Campeões e 635 pacotinhos Ídolos por clube.

Todos os jogadores que adquirirem os pacotes na pré-venda terão acesso ao jogo no dia 11 de outubro, uma semana antes do lançamento público, em 18 de outubro.

“O Futster é inspirado na paixão brasileira pelo futebol e os clubes são parte fundamental disso. É por eles que os torcedores vão ao estádio, comemoram. A parceria com grandes instituições torna o game ainda mais interessante, dando ao usuário a chance de jogar com clubes e atletas reais. O game vai ter atualizações constantes e mais novidades serão anunciadas nas próximas semanas”, afirmou Ivan Duffles, produtor executivo do Futster.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok