Ataque hacker em carteira cripto faz investidores perderem R$ 172 milhões em criptomoedas

No último final de semana a Atomic Wallet, serviço centralizado de armazenamento e carteira cripto sofreu um ataque hacker que foi responsável pelo roubo de mais de US$ 35 milhões em criptomoedas, ou R$ 172 milhões na cotação atual.

Detalhes sobre o ataque ainda não foram divulgados, mas a Atomic Wallet afirmou ter iniciado uma investigação para apurar o caso. Entre os tokens roubados, estavam bitcoin, ether, USDT, dogecoin, litecoin, BNB e Polygon. A criptomoeda mais roubada foi a stablecoin USDT, cujo preço é atrelado ao dólar norte-americano.

Update: A new largest victim was found on Tron with 7.95M USDT stolen, The five biggest losses account for $17M. My graph has now surpassed $35M in total stolen. pic.twitter.com/eqfXkm9vlL — ZachXBT (@zachxbt) June 4, 2023

“A maior vítima foi encontrada na Tron com US$ 7,95 roubados em USDT. As cinco maiores perdas somam US$ 17 milhões. O meu gráfico já ultrapassou US$ 35 milhões no total roubado”, publicou o detetive cripto ZachXBT no Twitter.

No entanto, segundo a Atomic Wallet, menos de 1% dos usuários foram afetados pelo ataque. As vítimas foram solicitadas a enviar informações em um formulário do Google Docs para colaborar nas investigações.

Segundo alguns usuários, as criptomoedas foram roubadas após uma atualização de software. Já outros dizem que mesmo não tendo atualizado foram vítimas do ataque.

