As três tendências cripto que impactaram 2022 e podem moldar 2023, segundo a Elo

Durante o ano de 2022 o mercado de criptomoedas viu seu valor despencar, perdendo quase US$ 2 trilhões. Além disso, ao longo do ano, diversas empresas e projetos foram a falência, deixando muitos usuários decepcionados e, por vezes, sem acesso a seus recursos.

No entanto, enquanto o preço caía e muitas empresas entravam em colapso, o ecossistema cripto continuou ativo, desenvolvendo e criando tendências que podem ajudar a moldar a sociedade e sua interação com o dinheiro e o digital.

Para comentar quais foram as três principais tendências que surgiram em 2022 no ecossistema cripto e como elas podem bombar e ajudar a moldar o futuro da sociedade, o Cointelegraph convidou a Elo para fazer uma análise exclusiva sobre o tema. Confira:

Real Digital: o que esperar de seu futuro?

Com lançamento esperado para o fim de 2024 e início de 2025, o Real Digital, CBDC brasileiro, faz parte de um movimento irreversível de digitalização do dinheiro. Na medida em que o real que conhecemos pode ser representado por um token e transacionado em uma blockchain e se torna um dinheiro programável, são infinitas as possibilidades que se abrem relacionadas à uma nova economia tokenizada.

A Elo já vem experimentando como alguns elementos estruturantes dessa nova economia. Recentemente a empresa realizou uma prova de conceito de geração de tokens, programação de smartcontracts e seu registro em uma blockchain através da parceria com a empresa Algorand.

A empresa também se tornou mantenedora do programa de aceleração da Fenasbac, o Next, onde pretende explorar teses relacionadas ao Real Digital.

“O lançamento do Real Digital faz parte de um movimento irreversível de digitalização do dinheiro e de inovação em toda a camada de infraestrutura do setor financeiro. É um movimento que só tem a somar trazendo novos fluxos de pagamento que antes não poderiam existir”, analisa Duda Davidovic, superintendente de inovação, porta-voz da companhia para temas de Inovação.

NFT: tokenização para além do JPEG

Ao longo de 2022 escutamos muito a palavra “NFT” atrelada a muitas imagens, artes e memes famosos que começaram a circular pelo mundo com valores muito altos. Um token não fungível é um código que serve como autenticador de alguma coisa, sendo uma garantia que aquilo é único.

Muito além do que vimos desse hype de transformar artes e JPEGs em NFTs, a solução tem se mostrado muito útil para alguns mercados como entretenimento e esportes através de ingressos tokenizados e fidelização de clientes, como os fan tokens.

O valor que a tecnologia carrega está na blockchain, trazendo segurança e garantia que aquele token é único e pertence àquele usuário e levando todos esses dados transacionais para os players.

Além disso através de contratos inteligentes, as empresas conseguem colocar regras na transação desses tokens e atrelar benefícios dentro dele, o que pode tornar essa tecnologia a chave para o universo transacional.

Desde o começo do ano a Elo vem experimentando a tecnologia, com o lançamento do seu NFT da primeira transação feita pela companhia e vem explorando o tema no seu programa de inovação aberta Elo Conecta. Uma das primeiras startups selecionadas foi a NFTickit, uma ticketeria da web 3.0, que realizou em conjunto com a Elo uma prova de conceito em um evento interno.

“Para estar na linha de frente dessa tecnologia, nós como empresa precisamos testar e experimentar como usuários. Este ano a entrada na festa de final de ano foi diferente, largamos a pulseirinhas e o nome na lista para usar os ingressos em NFTs que puderam ser escolhidos por cada um.

Experimentamos essa combinação única de Entretenimento + Inovação que foi muito importante para proporcionarmos contato com essa a tecnologia para todos os colaboradores Elo e para NFTickit testar seu produto em escala”, comenta Duda Davidovic.

A revolução verde: o mercado (de créditos) de carbono

Segundo o relatório de 2022 da Climate Bond, os Títulos Verdes correspondem por 84% do mercado dos papéis da dívida sustentável no Brasil, que já acumulou mais de US$ 9 bilhões emitidos. Portanto, podemos afirmar que o Brasil é um dos mais promissores mercados do Mundo (e o 1º da América Latina) para iniciativas voltadas para a compensação de carbono.

A Elo consolidou o seu primeiro case neste campo em parceria com a climate tech MOSS, realizando o inventário das emissões de sua atividade econômica. A partir da análise, veio a iniciativa de compensar todas as emissões do passado e do futuro. Para tanto, a companhia já adquiriu 1.608 tokens de crédito de carbono — MCO2 Token — que são o primeiro crédito de carbono tokenizado (digitalizado em blockchain) global.

Assim, a Elo colabora com um novo sistema sustentável e regenerativo que tem o objetivo de produzir impactos reais tanto no meio ambiente, como na sociedade e na economia. Cada token corresponde a um crédito de carbono, que por sua vez representa uma tonelada de CO 2 cuja emissão foi evitada através da conservação de florestas.

“A iniciativa fortalece as ações de ESG da companhia ao compensar sua pegada de carbono dos últimos dez anos e também projetar um futuro mais sustentável, em que a Elo buscará compensar ao máximo suas emissões de CO 2 pelos próximos anos”, explica a superintendente de inovação da Elo.

