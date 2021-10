As principais dúvidas de novos investidores no mundo cripto

O interesse por criptomoedas e todo o seu ecossistema cresceu emuito nos últimos anos, principalmente após a enorme valorização dos ativos digitais, liderados pelo bitcoin. Apesar disso, muitos investidores que acabaram de entrar neste universo, ou que pretendem fazer isso em breve, ainda têm dúvidas sobre o assunto, principalmente sobre os subsetores deste mundo - NFTs, DeFi, derivativos, ETFs, contratos inteligentes e assim por diante.

Mas onde encontrar mais conteúdos sobre criptoativos? Quais fontes são confiáveis? Existe algum curso gratuito que pode contribuir para o aprendizado? E quais são os setores mais promissores?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Felipe Dantas se junta à Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto, Lucas Josa sanar as principais dúvidas de novos investidores sobre as criptomoedas e contar um pouco mais sobre a sua jornada neste novo ecossistema.

