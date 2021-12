As pessoas nunca vão abandonar a rede Ethereum, diz fundador da Solana

O ano de 2021 teve alguns destaques no mercado cripto. NFTs, metaverso, DeFi... e alternativas à rede Ethereum. Antes dona da categoria "blockchain para smart contracts", hoje a rede tem concorrentes de peso, que ganharam relevância ao longo do ano. Para os criadores de uma dessas rede alternativas, entretanto, ninguém vai tomar o lugar do segundo maior blockchain do mundo.

Em entrevista ao podcast Unchained, Anatoly Yakovenko e Raj Gokal, fundadores da rede Solana, falou sobre as diferenças entre os dois projetos, a necessidade da coexistência de ambos - assim como de outras redes como Cardano e Avalanche.

Para Gokal, a rede Ethereum tem como principal vantagem o seu pioneirismo. Foi o primeiro blockchain focado em contratos inteligentes e que permitia a criação de uma série de aplicações em sua infraestrutura. Por outro lado, segundo ele, a rede sofre com o atraso da mudança do seu mecanismo de consenso, do proof-of-work para o proof-of-stake. E completou: "Enquanto as duas redes tiverem propósitos e funções diferentes, ambos continuarão tendo valor".

Apesar disso, é de conhecimento público que a Solana tenta "roubar" alguns dos principais casos de uso da Ethereum, como NFTs e finanças descentralizadas (DeFi). Mas isso não convence Yakovenko: "As pessoas abandonarem a rede Ethereum é algo que nunca vai acontecer", disse.

Por ser a primeira e a maior da sua categoria, a rede Ethereum é também a mais segura e aquela mais usada e mais testada. A rede Solana, por sua vez, ainda está em beta, mas, com transações mais rápidas e muito mais baratas, acaba sendo atrativa para muitos usuários.

Não por acaso, preço da criptomoeda nativa da rede, SOL, disparou desde o começo do ano. Cotada a menos de 2 dólares em janeiro, é negociada atualmente a 220 dólares, uma alta acumulada de quase 12.000% ao longo de 2021. Atualmente, a SOL é a quinta maior criptomoeda do mundo, com valor de mercado de 69 bilhões de dólares.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok