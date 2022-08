As ações e ETFs preferidos dos brasileiros em julho: big techs e mineração de bitcoin se destacam

O mês de julho foi uma montanha russa para o mercado de capitais no mundo todo, em principalmente por causa dos dados sobre a inflação americana e os efeitos de uma recessão técnica da maior economia do mundo.

Contudo, ao contrário do que se viu em junho, quando os mercados foram muito mal depois os anúncios do choque e aumento de juros, pelo Federal Reserve, em julho o mercado reagiu de forma mais otimista e diversos ativos cresceram em valorização e receberam mais investimentos por parte dos brasileiros, segundo levantamento feito Stake.

Segundo a Stake, os brasileiros investiram mais em ações das Big Techs, como Amazon, Google, Apple e Tesla. Quanto a esta última, houve mais pressão de venda que compra, devido a suposta realização de lucros, visto que a Tesla apresentou forte valorização em julho.

"É possível que o movimento seja explicado pela forte valorização que a companhia obteve após divulgar seu balanço trimestral, quando surpreendeu analistas ao registrar um lucro por ação de US$ 2,27 e receita de US$ 16,93 bilhões. Após uma alta expressiva, é possível que investidores tenham buscado realizar lucros", avalia a Stake, em nota.

Marathon Digital se destaca

As ações da Marathon Digital (MARA), mineradora de bitcoin com ações listadas na Nasdaq, também atraíram o interesse de investidores brasileiros. Segundo a Stake, a Marathon apresentou forte valorização, superando a Tesla, devido aos ganhos com bitcoin por parte da Marathon.

As dez ações mais negociadas por brasileiros em julho de 2022:

TSLA - Tesla, Inc.

AAPL - Apple Inc.

AMZN - Amazon.com, Inc.

VALE - Vale S.A.

KO - The Coca-Cola Company

HYRE - HyreCar Inc.

CYH - Community Health Systems, Inc.

ORMP - Oramed Pharmaceuticals Inc.

MARA - Marathon Digital Holdings, Inc.

MSFT - Microsoft Corporation

Os dez ETFs mais negociados por brasileiros em julho de 2022:

VNQ - Vanguard Real Estate ETF

SQQQ - ProShares UltraPro Short QQQ ETF

QQQ - Invesco QQQ ETF

IVV - iShares Core S&P 500 ETF

VOO - Vanguard S&P 500 ETF

UVXY - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

SDIV - Global X SuperDividend ETF

TQQQ - ProShares UltraPro QQQ ETF

BITO - ProShares Bitcoin Strategy ETF

QYLD - Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

