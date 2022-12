As 5 novas tecnologias que podem agitar o mercado cripto, segundo Vitalik Buterin

Em uma postagem de blog datada de 5 de dezembro, o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, escreveu que dinheiro, identidades de blockchain, finanças descentralizadas (DeFi), organizações descentralizadas autônomas (DAOs) e aplicativos híbridos foram os principais desenvolvimentos que o entusiasmaram no ecossistema Ethereum. Buterin então descreveu sua experiência em usar o ether como meio de pagamento em um café na Argentina:

"Quando entramos, o proprietário me reconheceu e imediatamente me mostrou que tinha ether e outros criptoativos em sua conta da Binance. Pedimos chá e lanches e perguntamos se poderíamos pagar em ether. O dono da cafeteria agradeceu , e me mostrou o código QR de seu endereço de depósito na Binance, para o qual enviei cerca de US$ 20 em ETH da minha carteira Status no meu telefone."

Buterin continuou dizendo que, devido aos efeitos colaterais do The Merge, "as transações são incluídas significativamente mais rapidamente e a cadeia se tornou mais estável, tornando mais seguro aceitar transações após menos confirmações". O cofundador da Ethereum então comparou isso com sua experiência anterior com o café, onde na época, as taxas de rede representavam um terço da transação e os fundos demoravam vários minutos para chegar.

Então, falando sobre a ascensão do DeFi, Buterin comentou que a indústria começou honrosa e limitada, mas rapidamente se tornou "um monstro supercapitalizado que dependia de formas insustentáveis de formação de rendimento". No entanto, ele acrescentou que o DeFi está nos "estágios iniciais de estabelecimento em um meio estável, melhorando a segurança e focando novamente em alguns aplicativos que são particularmente valiosos".

Honestly I think we emphasize flashy defi things that give you fancy high interest rates way too much. Interest rates significantly higher than what you can get in traditional finance are inherently either temporary arbitrage opportunities or come with unstated risks attached. — vitalik.eth (@VitalikButerin) June 20, 2020

Honestamente, acho que enfatizamos coisas chamativas de defi que oferecem taxas de juros altas demais. As taxas de juros significativamente mais altas do que as que você pode obter nas finanças tradicionais são inerentemente oportunidades de arbitragem temporárias ou vêm com riscos não declarados associados.

Em seguida, Buterin elogiou o surgimento de métodos de identificação de blockchain, como o Sign In With Ethereum (SIWE), e sua capacidade de aprimorar a privacidade do usuário. "[SIWE] permite que você interaja com um site sem dar ao Google ou Facebook acesso às suas informações privadas ou a capacidade de assumir ou bloquear sua conta", escreveu Buterin. Além disso, ele disse que esses protocolos também podem ser usados para provar a elegibilidade em eventos como governança ou airdrops sem comprometer os dados pessoais dos usuários.

Com relação ao tópico de DAOs, Buterin disse que embora elas "capturem muitas das esperanças e sonhos que as pessoas colocaram no espaço cripto para construir formas de governança mais democráticas, resilientes e eficientes", um trabalho maior precisa ser feito para melhorar a resistência à censura e suscetibilidade à organização interna. Destacando o exemplo do MakerDAO, Buterin escreveu:

"MakerDAO tem US$ 7,8 bilhões em garantia, mais de 17x o valor de mercado do token de realização de lucros, MKR. Portanto, se a governança dependesse dos detentores de MKR sem salvaguardas, alguém poderia comprar metade do MKR, usar isso para manipular os oráculos de preço, e roubar uma grande parte da garantia para si próprios."

Por fim, o cofundador da Ethereum observou o potencial de fundir a tecnologia blockchain da Ethereum com processos off-chain, como votação. Em um cenário, Buterin escreveu: "Os votos são publicados no blockchain, então os usuários têm uma maneira independente do sistema de votação para garantir que seus votos sejam incluídos. Mas os votos são criptografados, preservando a privacidade e uma solução baseada em ZK-SNARK. "

Quanto aos próximos passos, Buterin manteve sua crença de priorizar projetos com proposições de valor de longo prazo, em vez daqueles fixados em lucros de curto prazo. "Muitos dos aplicativos mais estáveis e enfadonhos não são construídos porque há menos empolgação e menos lucro de curto prazo a ser obtido em torno deles: o valor de mercado do LUNA chegou a mais de US$ 30 bilhões, enquanto as stablecoins que buscam robustez e simplicidade geralmente ficam em grande parte ignorado por anos", escreveu ele.

Após o The Merge, a próxima grande atualização antecipada da Ethereum é o Shanghai Upgrade, que permitiria aos usuários retirar seu Ether em stake. O Upgrade está previsto para o segundo semestre de 2023.

I propose the term "alfalfa leak" for something that doesn't give you an easy path to short term profit, but is still ultimately good for you. — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 5, 2022

"Proponho o termo "vazamento de alfafa" para algo que não oferece um caminho fácil para o lucro de curto prazo, mas ainda é bom para você", publicou Buterin.

