As 5 maiores conquistas das criptomoedas em 2022, segundo o criador da Ethereum

Em 2022, o setor de criptomoedas passou por uma série de desafios. No entanto, o espírito de Vitalik Buterin ainda é otimista: o criador da Ethereum enxerga muitas conquistas importantes para as criptomoedas neste ano que podem continuar a exercer impacto positivo em 2023.

Entre atualizações, inovações tecnológicas e filantropia, é fato para Vitalik Buterin que o mercado de criptomoedas cresceu bastante em 2022, ainda que as cotações dos principais ativos operem em queda de 65 a 90%. Tudo isso sem deixar de mencionar as falências de FTX, Three Arrows Capital, entre outros players importantes.

“Muitas pessoas estão se lembrando do ano por todas as coisas terríveis que aconteceram…”, disse o criador da Ethereum em entrevista recente à newsletter Bankless.

O próprio ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, despencou cerca de 70% ao longo do ano, depois de ter atingido a máxima histórica de US$ 4.891 em 2021, segundo dados do CoinMarketCap.

Apesar disso, as expectativas para o blockchain criado por Buterin são otimistas, tanto em tecnologia quanto em investimento de longo prazo, segundo especialistas. Um dos principais acontecimentos da Ethereum ocorreu no fim de 2022.

1. The Merge

Conhecida como “The Merge”, a atualização foi responsável por modificar o mecanismo de consenso da rede, gerando uma economia de até 99,9% de energia elétrica e tornando o ether deflacionário.

Segundo Vitalik Buterin à Bankless, a “The Merge” foi a maior conquista do universo cripto em 2022. Concluída em setembro, a atualização já era aguardada há anos.

“Então a The Merge aconteceu, e ela foi incrível. Minha experiência pessoal com a Ethereum melhorou enormemente. Hoje em dia quando envio uma transação, clico em enviar, espero alguns segundos e vejo que a transação foi incluída em um bloco e já tem uma confirmação… já é bom o suficiente para ser competitivo com ponto de cartão de crédito sistemas de vendas”, disse.

2. Inovação em zkEVMs

Apesar do nome complicado, uma zkEVM é uma máquina virtual que executa contratos inteligentes de forma compatível com a computação à prova de conhecimento zero, atuando na verificação da exatidão das ações dos contratos inteligentes. Ela é a chave para construir um ZK Rollup compatível com EVM, também mencionados com otimismo por Vitalik Buterin há alguns meses.

Segundo o criador da Ethereum, projetos de zkEVMs deixaram de ser um “sonho inexistente” para um “futuro manifesto de longo prazo da escalabilidade da Ethereum”.

“Temos várias implementações zkEVM que prometem algum tipo de lançamento na rede principal da Ethereum no próximo ano – isso é incrível”, afirmou Vitalik.

3. Login com Ethereum

Outra inovação que é extremamente significativa para o avanço da Web3 é a possibilidade de fazer login com facilidade e segurança em serviços da internet usando sua carteira da Ethereum.

O “Sign-in with Ethereum”, ou “faça login com a Ethereum” pode ser crucial na nova fase da internet, também chamada de Web3, que engloba blockchain, criptomoedas e NFTs para uma navegação descentralizada e livre dos monopólios de dados que grandes empresas como Google e Facebook possuem atualmente.

Com a novidade, não será mais necessário lembrar combinações de senhas ou depender de provedores para lidar com suas informações pessoais. O serviço permite que os usuários tenham sua própria identidade na internet.

“Sign-In with Ethereum teve ganhos maciços na adoção; A Ethereum está em posição de aproveitar o desejo das pessoas de explorar vários Twitters alternativos e plataformas alternativas de mídia social”, disse Buterin à Bankless, destacando especificamente plataformas como Lens e Farcaster.

4. Ajuda em cripto para a Ucrânia

Com o estouro da guerra com a Rússia, a Ucrânia recebeu uma quantia significativa de doações em criptomoedas. Bancos com filas enormes e a impossibilidade de realizar transações internacionais foram algumas das motivações para a adoção das criptomoedas no país, que já havia sido destaque no assunto anteriormente.

“Pagamentos com criptomoeda realmente funcionaram para [a Ucrânia] quando nada mais funcionou”, disse Vitalik. “Cripto tem sido realmente uma tábua de salvação para o país e uma tábua de salvação para muitos civis.”

Vitalik Buterin é russo-canadense, mas desde o início se pronunciou em favor da Ucrânia nos conflitos com a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, também é um defensor da tecnologia.

5. Filantropia

Além do caso da Ucrânia, as criptomoedas podem fazer muito mais por quem precisa, segundo Vitalik Buterin. O criador do segundo maior blockchain do mundo ainda vive de forma simples, é contra a ostentação e defende a filantropia.

Para ele, a última conquista do ecossistema cripto em 2022 teria sido a filantropia, não apenas ao mostrar a eficácia da tecnologia blockchain para direcionar dinheiro para instituições estrangeiras, mas também ao destacar a generosidade geral daqueles no setor, mesmo em meio a uma crise.

“A criptomoeda como instrumento de pagamento internacional para filantropia tem sido enorme”, disse Vitalik Buterin à Bankless. O esforço que os fundos de ajuda contra a Covid-19 fizeram para ajudar pessoas em países como a Índia foi um dos exemplos citados por ele.

