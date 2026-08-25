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As 3 principais altcoins que mais se beneficiam do rali do bitcoin

Confira a análise técnica dos tokens que mais têm se beneficiado do movimento do bitcoin até agora

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Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09h30.

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O rali semanal de 25% do bitcoin impulsionou um pequeno grupo de altcoins, com a zcash, a aave e o XRP registrando os candles semanais mais expressivos entre as grandes capitalizações.

O bitcoin é negociado próximo de US$ 78.702 após atingir o maior patamar desde maio. Ao mesmo tempo, as três melhores altcoins superaram resistências técnicas antigas com aumento no volume, o que aponta para um movimento mais estrutural e não apenas de curto prazo.

Zcash supera topo de novembro de 2025

A zcash subiu 75,5% na semana passada, marcando seu maior candle semanal deste ciclo. Neste momento, a ZEC é negociada a US$ 846,51, com queda de 1,19% nas últimas 24 horas.

O rali levou a ZEC acima do topo de novembro de 2025, que estava em US$ 749. O preço encontra-se agora dentro da primeira zona de alvo, que termina na extensão de Fibonacci de 1,272 em US$ 903.

Gráfico da zcash

Gráfico da zcash

Acima desse patamar, a próxima meta está na extensão de 1,618 de Fibonacci, em US$ 1.099. O suporte está no nível de 0,786 de Fibonacci, perto de US$ 628, com um piso mais profundo em US$ 533.

No entanto, o RSI semanal atingiu 70, colocando a ZEC na faixa de sobrecompra. O volume permaneceu baixo na maior parte do intervalo anterior ao salto da última semana.

Aave rompe canal descendente de sete meses

A aave avançou 64,5% e escapou do canal paralelo descendente que a limitava desde janeiro. A AAVE é negociada a US$ 136,08, com retração diária de 3,08%.

O rompimento superou a resistência nos US$ 125, que agora se torna o primeiro suporte. Abaixo, o piso anterior do canal, próximo de US$ 90, marca o próximo patamar de defesa.

Grafico da AAVE

Gráfico da AAVE

A próxima barreira está nos US$ 150, zona da qual a AAVE perdeu suporte no início de janeiro. A máxima da última semana, de US$ 144,68, ficou a apenas 4% desse valor.

O RSI semanal em 60 indica espaço antes que condições de sobrecompra apareçam, diferentemente da ZEC. O interesse institucional na Grayscale e em outros fundos também cresceu ao longo do ano.

XRP rompe linha de tendência descendente de 13 meses

O XRP avançou 53% e rompeu a linha de tendência descendente traçada a partir do recorde de julho de 2025, próximo de US$ 3,66. Essa linha rejeitou quatro tentativas de rali desde então.

O XRP é negociado a US$ 1,50, com baixa de 1,02% em 24 horas. O volume do candle de rompimento atingiu o maior nível desde fevereiro, sinalizando forte participação.

Grafico do XRP

Gráfico do XRP

O preço também superou a máxima de maio em US$ 1,4735, transformando esse ponto em suporte. A resistência agora aparece na extensão de Fibonacci de 0,618, nos US$ 1,70.

O RSI semanal em 57 mostra neutralidade, deixando o XRP com a maior margem entre os três ativos.

Cada cenário depende de o Bitcoin manter seus ganhos. Uma reversão abaixo de US$ 80 mil tende a travar esses rompimentos na primeira resistência. Se a força continuar, os alvos das altcoins de US$ 903 na ZEC, US$ 150 na AAVE e US$ 1,70 no XRP permanecem possíveis.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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