As 3 melhores ações para quem quer ter exposição ao mercado cripto, segundo o Citi

Banco reconheceu impactos no setor após quedas recentes do bitcoin, mas segue otimista em relação ao futuro do mercado

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17h35.

O Citi divulgou na última sexta-feira, 19, um relatório em que aponta as melhores ações para investidores interessados em ter uma exposição indireta ao mercado de criptomoedas. A estratégia de investimento permite acompanhar ciclos de alta do setor com redução de riscos.

No relatório, o banco reconheceu que o mercado cripto foi prejudicado pela intensa queda recente do bitcoin e de outras criptomoedas. Mesmo assim, o Citi segue otimista em relação ao setor: "Apesar da volatilidade recente, nós seguimos otimistas para as ações do setor de ativos digitais".

O grande destaque do Citi é a Circle, empresa emissora da criptomoeda pareada ao dólar USDC. A companhia concluiu seu processo de IPO (oferta pública inicial de ações) neste ano e teve uma das melhores estreias das bolsas de valores dos Estados Unidos em 2025.

Responsável pela segunda maior stablecoin do mundo, a Circle foi escolhida como a melhor ação para investidores interessados no mercado de criptomoedas. O preço-alvo do banco para os papéis é de US$ 243, com uma alta potencial considerável em relação ao preço atual, em US$ 83.

Além da Circle, o Citi também escolheu outra empresa do setor que concluiu o seu IPO em 2025. Segundo o banco, a corretora de criptomoedas Bullish também está posicionada para valorizar em 2026, com potencial para atrair investidores institucionais e tradicionais.

O banco reduziu o preço-alvo para as ações da empresa de US$ 77 para US$ 67, mas o valor ainda implicaria em uma valorização em relação aos US$ 44 atuais. Por fim, o Citi também aponta as ações da corretora de criptomoedas Coinbase como um ativo com potencial.

A maior exchange dos Estados Unidos foi uma das primeiras empresas do mercado cripto a abrir capital. No caso da companhia, o Citi manteve o seu preço-alvo em US$ 505, também indicando um potencial de valorização considerável em relação ao preço atual de US$ 242.

Além das três ações, o Citi também atualizou suas projeções para as ações das empresas Strategy e Riot Platforms, mas sem o destaque dado aos outros papéis. No caso da primeira empresa, o preço-alvo foi reduzido de US$ 485 para US$ 325 após os papéis despencarem para a casa dos US$ 160.

Já em relação à empresa de mineração de bitcoin, o preço-alvo foi cortado de US$ 28 para US$ 23, uma alta leve em relação aos US$ 14 atuais. No caso da corretora Gemini, a recomendação é neutra, com corte de preço-alvo de US$ 16 para US$ 13. Os papéis valem US$ 11 atualmente.

