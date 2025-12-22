As 3 melhores ações para quem quer ter exposição ao mercado cripto, segundo o Citi

O Citi divulgou na última sexta-feira, 19, um relatório em que aponta as melhores ações para investidores interessados em ter uma exposição indireta ao mercado de criptomoedas. A estratégia de investimento permite acompanhar ciclos de alta do setor com redução de riscos.

No relatório, o banco reconheceu que o mercado cripto foi prejudicado pela intensa queda recente do bitcoin e de outras criptomoedas. Mesmo assim, o Citi segue otimista em relação ao setor: "Apesar da volatilidade recente, nós seguimos otimistas para as ações do setor de ativos digitais".

O grande destaque do Citi é a Circle, empresa emissora da criptomoeda pareada ao dólar USDC. A companhia concluiu seu processo de IPO (oferta pública inicial de ações) neste ano e teve uma das melhores estreias das bolsas de valores dos Estados Unidos em 2025.

Responsável pela segunda maior stablecoin do mundo, a Circle foi escolhida como a melhor ação para investidores interessados no mercado de criptomoedas. O preço-alvo do banco para os papéis é de US$ 243, com uma alta potencial considerável em relação ao preço atual, em US$ 83.

Além da Circle, o Citi também escolheu outra empresa do setor que concluiu o seu IPO em 2025. Segundo o banco, a corretora de criptomoedas Bullish também está posicionada para valorizar em 2026, com potencial para atrair investidores institucionais e tradicionais.

O banco reduziu o preço-alvo para as ações da empresa de US$ 77 para US$ 67, mas o valor ainda implicaria em uma valorização em relação aos US$ 44 atuais. Por fim, o Citi também aponta as ações da corretora de criptomoedas Coinbase como um ativo com potencial.

A maior exchange dos Estados Unidos foi uma das primeiras empresas do mercado cripto a abrir capital. No caso da companhia, o Citi manteve o seu preço-alvo em US$ 505, também indicando um potencial de valorização considerável em relação ao preço atual de US$ 242.

Além das três ações, o Citi também atualizou suas projeções para as ações das empresas Strategy e Riot Platforms, mas sem o destaque dado aos outros papéis. No caso da primeira empresa, o preço-alvo foi reduzido de US$ 485 para US$ 325 após os papéis despencarem para a casa dos US$ 160.

Já em relação à empresa de mineração de bitcoin, o preço-alvo foi cortado de US$ 28 para US$ 23, uma alta leve em relação aos US$ 14 atuais. No caso da corretora Gemini, a recomendação é neutra, com corte de preço-alvo de US$ 16 para US$ 13. Os papéis valem US$ 11 atualmente.

