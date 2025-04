Ark Invest, de Cathie Wood, diz que bitcoin pode valer US$ 2,4 milhões até 2030

A Ark Invest, gestora focada em novas tecnologias e liderada por Cathie Wood, revisou nesta semana as suas projeções para o preço do bitcoin até 2030. Agora, a empresa espera que a criptomoeda valorize ainda mais ao longo dos próximos cinco anos, com potencial para chegar à casa dos US$ 2,4 milhões.

No relatório, a gestora apresenta três cenários possíveis para o ativo: um mais pessimista, um mais otimista e um cenário base. Anteriormente, a projeção da Ark Invest no cenário mais otimista era que a criptomoeda chegaria ao ano de 2030 valendo US$ 1,5 milhão.

Agora, a gestora acredita que o bitcoin pode saltar para US$ 2,4 milhão, refletindo um cenário cada vez mais favorável para a adoção da criptomoeda e um aumento da demanda pelo ativo. Como a oferta do bitcoin é limitada e inalterável, uma demanda maior impulsiona o preço.

O novo modelo da Ark Invest também leva em conta unidades da criptomoeda que estão perdidas, inacessíveis ou guardadas há muito tempo por investidores, com poucas chances de venda e, portanto, reduzindo ainda mais a oferta disponível no mercado para compra.

O modelo mais otimista da gestora considera uma alta anual média do bitcoin de 72% ao longo dos próximos cinco anos. O cenário base atual da Ark Invest é de US$ 1,2 milhão até 2030, uma alta anual média de 53%, enquanto o cenário pessimista é de US$ 500 mil, alta de 32%.

Mesmo no pior dos casos, a projeção da Ark Invest ainda implicaria em um preço cinco vezes maior da criptomoeda até 2030. Atualmente, ela é negociada na casa dos US$ 94 mil, com o seu recorde de preço em US$ 109 mil. A gestora também explicou a lógica por trás de cada projeção.

Segundo a Ark Invest, os cenários pessimista e base levam em conta um uso do bitcoin como um "ouro digital" por investidores de varejo. Já o cenário otimista considera que o uso como reserva de valor também vai se estender para investidores institucionais, ampliando a demanda pelo ativo.

A gestora também aponta que a adoção da criptomoeda em mercados emergentes será um "fator central" para definir o futuro do preço do ativo. Em geral, as "baixas barreiras de entrada" do ativo tem facilitado uma adoção nesses países, com investidores buscando opções alternativas de proteção de patrimônio.

