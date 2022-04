Archie's Comics lança NFTs e fãs poderão opinar em histórias em quadrinhos

No próximo 16 de maio, a Archie Comics irá lançar a sua própria coleção de NFTs, inspirada nos quadrinhos de maior sucesso da editora novaiorquina. A partir da posse dos tokens não fungíveis, os fãs poderão contribuir para as histórias de Archie Andrews, Sabrina Spellman e outros personagens.

A “Archieverse: Eclipse” contará com 66.666 avatares cujas características são geradas aleatoriamente por um algoritmo programado, no mesmo estilo de coleções de destaque no mundo dos NFTs, como Bored Ape Yacht Club, Azuki e World of Women.

“À medida que as pessoas desenvolvem suas histórias, trabalharemos para publicá-las com você”, disse Jesse Goldwater, consultor criativo da Archie Comics e filho do CEO Jon Goldwater. “Você receberá créditos de criador e todos os tipos de outras vantagens legais e únicas e oportunidades com isso”, acrescentou, em entrevista ao Decrypt.

The future of collectibles is here with the Archieverse NFTs!

Interact and help guide the future of Archie Comics like never before!

Unlock the universe of Archie Comics to play, create, and be credited on an Archie title!!!

JOIN US: https://t.co/SGlXFP4dev pic.twitter.com/EEpRQqKPEA — Archieverse NFT (@ArchieverseNFT) April 14, 2022

"O futuro dos colecionáveis chegou com os NFTs da Archieverse! Interaja e ajude a guiar o futuro da Archie's Comics como nunca antes! Desbloqueie o universo da Archie's Comics para jogar, criar e ser creditado em uma história em quadrinhos!", dizia um anúncio da coleção no Twitter.

A temática da coleção se inspira no lado mais sombrio das histórias da Archie’s Comics, que apesar de serem direcionadas ao público adolescente, abordam mistérios, assassinatos e bruxaria. Séries famosas da Netflix e Warner Channel foram inspiradas nos quadrinhos da editora, como Riverdale e O Mundo Sombrio de Sabrina.

O número 666 é citado como o número da besta na Bíblia Sagrada e está presente em toda a coleção de 66.666 NFTs que serão vendidos por US$ 66,66 cada. O lançamento ocorrerá em 16 de maio, o dia da próxima “Lua de Sangue”. Trata-se do eclipse total da Superlua, fenômeno astronômico onde a lua assume tom avermelhado.

"À luz da lua crescente de sangue, surgem 66.666 figuras únicas. Forças invisíveis encontram esperanças e sonhos juvenis. Nossos heróis são pegos na balança. O destino deles depende de você. Você será abençoado, enfeitiçado ou amaldiçoado?", diz a página oficial da coleção.

Ilustrados pelos artistas italianos Laura Braga e Vicenzo Federici, os NFTs serão emitidos em parceria com a Palm NFT Studio, plataforma de tokens não fungíveis da Palm, sidechain – rede alternativa – da Ethereum. O estúdio também já trabalhou com NFTs da DC Comics anteriormente.

Segundo Jesse Goldwater, a iniciativa da empresa no blockchain, intitulada “Archie 3.0”, seria uma oportunidade para a editora de quadrinhos envolver seus fãs de maneira significativa e permitir que eles opinem sobre como os seus personagens icônicos são representados.

“É sobre aproveitar o blockchain para criar o futuro do entretenimento. É o futuro da narrativa, e tudo – sejam quadrinhos, filmes ou TV – começa com uma boa história”, disse o diretor criativo da Archie’s Comics. “O que é tão legal sobre esse futuro do entretenimento é poder entregar esses kits de ferramentas para os fãs e dizer: 'Aqui você vai à loucura e conta as histórias que você sempre quis contar'”

