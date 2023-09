Apple paga milhões por direitos de livro sobre Sam Bankman-Fried, fundador da FTX

A Apple teria pago cerca de US$ 5 milhões pelos direitos do próximo lançamento do autor Michael Lewis. O livro retrata a trajetória de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX que protagonizou um dos maiores escândalos do mercado cripto, deixando investidores em um prejuízo bilionário. O leilão teria sido bastante disputado, segundo fontes.

De acordo com o The Ankler, a Apple garantiu os direitos do livro "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon", ou "Rumo ao infinito: A ascensão e a queda de um novo sucesso das finanças" em tradução literal. A obra tem lançamento programado para 3 de outubro — o início do julgamento de Bankman-Fried em Nova York. Lewis sugeriu uma data de publicação em outubro durante a conferência Bitcoin Conference 2023 em Miami, visando o início do julgamento criminal do ex-CEO da FTX.

Além do livro, o veículo de mídia informou que um documentário está em desenvolvimento pela diretora Nanette Burstein, que esteve por trás de filmes sobre o programador e evangelista de criptomoedas John McAfee — que morreu na prisão em 2021 — e a ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton. Bankman-Fried provavelmente será o tema de muitos documentários durante e após seu julgamento criminal devido ao caso de grande destaque, bem como seu estilo de moda único e cabelo.

Não está claro como tais filmes estão progredindo com a greve contínua do Writers Guild of America, juntamente com a do Screen Actors Guild e da American Federation of Television and Radio Artists. Os membros do sindicato estão pedindo à Alliance of Motion Picture and Television Producers que aborde questões, incluindo os direitos de streaming de mídia e como a inteligência artificial pode ser usada na indústria no futuro.

A história de Bankman-Fried dominou as manchetes muito antes da queda da exchange de criptomoedas FTX e sua prisão nas Bahamas. Muitos o viam como uma estrela em ascensão que cresceu para supervisionar bilhões de dólares em ativos na Alameda Research e na FTX, mas que sempre fazia aparições públicas vestindo uma camiseta, shorts e tênis. Durante as aparições no tribunal antes de sua fiança ser revogada, Sam Bankman-Fried frequentemente aparecia de terno e gravata.

Outros documentários que apresentam figuras ou eventos proeminentes no espaço das criptomoedas incluem "Trust No One: The Hunt for the Crypto King" da Netflix sobre o fundador da QuadrigaCX, Gerald Cotten, que supostamente morreu durante uma viagem à Índia, bem como um que explora a jornada do cofundador e CEO da Coinbase, Brian Armstrong. Antes da greve dos roteiristas, havia relatos de um filme em produção sobre a relação entre Bankman-Fried e o CEO da Binance, Changpeng Zhao.

