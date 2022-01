Apple diz estar interessada no metaverso: 'Estamos investindo de acordo'

O preço das ações da Apple disparou depois que o CEO Tim Cook disse durante a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da empresa que vê um potencial considerável no espaço do Metaverso.

Quando questionado em 27 de janeiro durante a ligação sobre as oportunidades da Apple no Metaverso, Cook respondeu “vemos muito potencial neste espaço e estamos investindo de acordo”.

“Estamos sempre explorando tecnologias novas e emergentes e falei longamente sobre como isso é muito interessante para nós agora.”

O Metaverso é um universo virtual interoperável criado em parte pelos usuários, oferecendo socialização, jogos e até shows ao vivo. Embora possa ser acessado com um navegador, a experiência é melhor com realidade virtual (VR) ou realidade aumentada (AR).

As ações da Apple caíram cerca de 3%, para 159,22 dólares durante o horário normal de negociação, mas desde então aumentaram 8%, para 167,23 dólares, após o horário comercial dos EUA. O Metaverso foi apenas um dos tópicos discutidos na teleconferência.

O Appleinsider informou que na conversa de 27 de janeiro, Cook apontou que a Apple já tem 14.000 aplicativos em sua App Store projetados usando a plataforma de desenvolvimento AR ARKit. Aplicativos projetados usando o ARKit podem ajudar os usuários a obter acesso ao Metaverse.

Enquanto a Meta se mexeu para lançar o Oculus para os usuários no Metaverso, a Apple está apostando até agora na tecnologia AR. Um óculos de realidade aumentada da Apple estava programado para ser lançado em 2022, mas a Bloomberg informou em 14 de janeiro que pode ser adiado devido a desafios de hardware e software.

Apesar da adoção do Metaverso por Cook, acredita-se que o óculos em desenvolvimento esteja focado em jogos, comunicação e consumo de conteúdo. Até agora, a maior empresa do mundo em valor de mercado está ficando para trás de outros líderes de tecnologia como Meta e Microsoft, que estão avançando com planos públicos de desenvolvimento no Metaverso.

A Microsoft adquiriu recentemente a gigante dos games Activision Blizzard por US$ 69 bilhões com a intenção de expandir os jogos do Metaverso.