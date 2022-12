Após venda de jogador, criptoativo do Cruzeiro vai pagar R$ 1 milhão a investidores

Os investidores que compraram o criptoativo Cruzeiro Token, vinculado ao clube de futebol de mesmo nome, vão receber a partir da próxima quinta-feira, 8, um repasse de quase R$ 1 milhão decorrente da venda do volante Ederson para o clube italiano Atalanta.

A venda movimentou R$ 117 milhões, e os compradores do token têm direito a receber uma parte do valor que o clube conseguiu com a negociação. Antes do Cruzeiro, Ederson passou pelos clubes Corinthians e Fortaleza, assim como um breve período no Salernitana.

O criptoativo do Cruzeiro está atrelado ao mecanismo de solidariedade da Fifa, uma forma de recompensar clubes que financiam jogadores que estão no início da carreira. Com isso, os compradores do token têm direito a receber parte das porcentagens obtidas pelo clube por cada negociação de atletas nessa categoria.

A negociação foi concluída no início de 2022, e os pagamentos para os detentores do token serão realizados em seis parcelas. Cada ativo terá um retorno de R$ 1,14, ou 6,3% da cotação atual do Cruzeiro Token. Atualmente, ele é negociado a R$ 17,97.

O clube ressaltou ainda que "esta é apenas a primeira distribuição de várias outras que ainda devem ocorrer" envolvendo o criptoativo. O Cruzeiro tem mais de 200 jogadores que participam do mecanismo, sendo que 17 negociações já foram confirmadas e devem gerar novos repasses.

Para receber os valores, os detentores precisam estar com o criptoativo do Cruzeiro em conta até um dia antes da data da distribuição. O token deve estar guardado ou na Bitypreço, a plataforma onde ele é negociado, ou na Liqi, sua emissora.

Com o processo de pagamento, as movimentações do Cruzeiro Token na Bitypreço ficarão congeladas a partir das 12h do dia 8. Uma vez que o repasse for finalizado, ele ficará disponibilizado em reais na conta dos compradores.

“Estamos muito animados com este primeiro de muitos pagamentos. Temos em vista três repasses muito próximos também para serem distribuídos, e todas as 17 ativações do mecanismo só reforçam o sucesso do projeto, em que temos muito orgulho em inovar e fazer parte", afirma Ney Pimenta, CEO e fundador da Bitypreço.

