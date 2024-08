Após queda generalizada, recuperação do bitcoin é para valer? Especialista do BTG responde

O mercado financeiro como um todo sofreu com o aumento na taxa de juros do Japão e a escalada de tensões entre Israel e Irã desde o último final de semana. Como o único mercado aberto na ocasião, as criptomoedas deram início a um movimento expressivo de queda que atingiu ativos do mundo todo. Apesar disso, nesta quarta-feira, 7, a classe de ativos sinaliza uma recuperação robusta.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 57.408, com alta de quase 4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Durante a queda, a principal criptomoeda do mercado chegou a cair abaixo de US$ 50 mil.

A queda foi a maior do mercado cripto desde 2022. Segundo dados da plataforma Kaiko, a volatilidade do bitcoin foi a maior desde abril deste ano.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Outras criptomoedas, como a SOL, sofreram quedas ainda maiores que o bitcoin, mas também apresentam recuperação nesta quarta-feira, 7. A moeda nativa da rede Solana acumula alta de mais de 10% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Por que o bitcoin está subindo?

De acordo com João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, a recuperação se dá pelo fato de que a queda não foi causada por nenhum fator interno da classe de ativos digitais e sim de fatores macroeconômicos.

“A recente queda não reflete uma fragilidade interna do mercado crypto, mas sim o impacto de fatores externos”, explicou ele à EXAME.

“Essa percepção é reforçada pelo fato de que, apesar da volatilidade inicial desencadeada por preocupações macroeconômicas e geopolíticas, o bitcoin já recuperou mais da metade da queda, registrando alta de 16% desde sua mínima na segunda-feira, enquanto Solana lidera com alta de 38% no mesmo período”, acrescentou.

Na última terça-feira, 6, Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual, apontou durante o programa Morning Call Crypto que a queda seria "uma das melhores regiões possíveis para compra". O otimismo em relação a uma recuperação dos ativos digitais se dá por conta da expectativa de um início de ciclo de cortes na taxa de juros dos EUA já no próximo mês.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SOL e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok