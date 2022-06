Após pior sequência negativa da história, bitcoin fecha semana em alta pela primeira vez desde março

O bitcoin conseguiu terminar a semana com um preço maior do que começou pela primeira vez depois de quase três meses. Negociada acima de US$ 31.000, o gráfico de preço da principal criptomoeda teve sua primeira vela semanal verde desde março, na maior sequência negativa da histórica do bitcoin.

A vela, ou "candle", é uma barra verde ou vermelha observada nos gráficos chamados de "gráfico de velas" ou "candlestick", que mostram o preço de abertura e fechamento do ativo em relação a um período de tempo pré-determinado. Por exemplo, uma vela semanal mostra o preço de abertura no começo e no final de uma semana - se o saldo for positivo, a barra será verde; se for negativo, será vermelha. O tamanho de uma vela (no sentido vertical) também indica o quão grande foi a variação entre os preços de abertura e fechamento.

No gráfico de velas semanais do bitcoin, as barras vermelhas já apareciam 10 vezes consecutivas, desde a última semana de março, quando começou o período cotado a cerca de US$ 48.100 e terminou a US$ 46.300. De lá pra cá, o bitcoin terminou todas as semanas pior do que começou.

A sequência negativa, no entanto, terminou no último domingo (veja abaixo). No dia 30 de maio, o bitcoin era negociado a US$ 29.300 e, passados sete dias, já estava em US$ 30.100. O movimento de alta continua nesta semana, e a criptomoeda já troca de carteiras no momento a US$ 31.200.

Para que o bitcoin consiga fechar sua segunda vela verde consecutiva, deverá estar sendo negociado acima de US$ 30.100 no final do próximo domingo, 12.

Velas de períodos longos, como as semanais, podem ser bastante úteis para uma leitura de sentimento do mercado em relação ao ativo, mas também mostram tendências de preço mais consolidadas, já que apontam variações de prazos mais longos.

Não por acaso, o fim de semana viu um enorme aumento no fluxo comprador no mercado de contratos futuros de bitcoin, levando a um novo recorde de posições compradas (que acreditam na alta do ativo).

Dados sobre a inflação nos EUA e possível decisões do Fed a este respeito, que serão divulgadas ao longo da semana, entretanto, poderão causar maior volatilidade no preço do ativo. Caso as notícias sejam negativas para mercados de risco como o de criptomoedas, uma onda de liquidações dessas posições poderá provocar um efeito de bola de neve, acelerando uma eventual queda.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok